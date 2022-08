FOTO - Serie C, è il giorno dei calendari: il percorso di Turris, Juve Stabia e Giugliano

Serie C Girone C

Finalmente, la Serie C. Il campionato di terza divisione è vicino al ritorno in campo. Dopo uno stop a causa dei ricorsi, la Lega Pro è pronta a riaprire i battenti: il 4 settembre avverrà l'esordio. Questo pomeriggio sono stati svelati i calendari dei tre gruppi: nuova stagione, dunque, ufficialmente al via. Le tre napoletane impegnate nel Girone C conoscono il percorso nella competizione. La Turris debutterà contro la Virtus Francavilla, la Juve Stabia farà visita alla Gelbison. Per il Giugliano, invece, ci sarà il confronto interno con la Viterbese. Al secondo turno già derby allo Stadio Romeo Menti tra le Vespe e i Corallini. Alla quinta giornata i Tigrotti attenderanno i biancorossi, mentre il confronto tra gli uomini di Di Napoli e la squadra di Colucci ci sarà al dodicesimo appuntamento. Questo il calendario completo: