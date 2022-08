Napoli, festa al Maradona per il test con la Juve Stabia: Ndombele si presenta con un gran gol

Dopo il successo per 4-0 in campionato sul Monza alla prima casalinga in campionato, il Maradona è stato teatro di un altro pomeriggio di festa per il Napoli. Tantissimi i tifosi presenti sugli spalti del Maradona, con i tagliandi omaggio andati 'a ruba' nelle ore precedenti, per il test amichevole contro la Juve Stabia.

Prima del match la presentazione all'americana dei nuovi acquisti, tra cui gli ultimi tre arrivati Ndombele, Raspadori e Simeone, alla prima partita in maglia azzurra, a cui il pubblico ha riservato grandi applausi.

Spalletti prova il 4-2-3-1

Prove di 4-2-3-1 per il Napoli con gli ultimi arrivati schierati dall'inizio. In porta c'è Sirigu, in mezzo al campo Ndombele fa coppia con Elmas. In avanti Politano, Raspdori e Ounas alle spalle di Simeone.

Risultato ad occhiali nel primo tempo, poi nella ripresa il tris azzurro

Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nonostante i numerosi tentativi degli uomini di Spalletti di sbloccare il match, la partita si 'stappa' nella ripresa. A rompere l'equilibrio nel punteggio è proprio uno degli uomini più attesi, Tanguy Ndombele, che al 57' fredda Russo con uno splendido tiro al termine di una bella percussione personale.

La girandola dei cambi porta sul terreno di gioco tantissimi giovani ed è proprio uno di loro, il bomber della Primavera Ambrosino, a siglare la rete del raddoppio al minuto 81 battendo l'estremo difensore stabiese in uscita. Nel recupero è Zerbin a fissare il risultato sul 3-0.

"Ora tocca a noi ripagare l'amore dei nostri tifosi"

"La passione e l’amore dei tifosi napoletani per questi colori è qualcosa di straordinario. I tifosi ci trasferiscono tutto quello che è possibile, adesso tocca a noi ripagare questo amore". Così Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv al termine del match.

Il tecnico azzurro ha analizzato anche la prova degli ultimi arrivati: "Raspadori ha fatto vedere il proprio marchio di fabbrica, la stessa cosa il Cholito. E’ stato un buon allenamento. Ndembele, con quel gol, ha rimarcato la qualità che ha".

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Sirigu (77' Marfella), Zanoli (77' Marchisano), Ostigard (77' D'Avino), Juan Jesus (77' Obaretin), Olivera (77' Zedadka); Ndombele (77' Iaccarino), Elmas (46' Gaetano); Politano (46' Zerbin), Raspadori (77' Russo), Ounas (77' Spavone); Simeone (77' Ambrosino). All. Spalletti

Juve Stabia: Barosi (46' Russo) Maggioni, Mignanelli, Berardocco (54' Maselli), Cinaglia (73' Caldone), Tonucci, Guarracino, Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna, Ricci (54' Altobelli). All. Colucci

Arbitro: Pascarella di Nocera

Marcatori: 57' Ndombele, 81' Ambrosino, 90' Zerbin.