Il Real Forio conferma Sogliuzzo e si avvicina a due protagonisti della promozione dell'Ischia

Un altro calciatore confermato agli ordini di Angelo Iervolino. Il Real Forio ufficializza la permanenza di Mario Sogliuzzo, centrocampista centrale classe 1992, in vista della prossima stagione sportiva. Arrivato ai piedi del Torrione la scorsa estate, dopo una lunga esperienza con l'Ischia, il mediano ha preso per mano il reparto biancoverde. Assistman e uomo in più in zona offensiva, Sogliuzzo resta il faro in mezzo al campo per la compagine isolana. Sul suolo foriano però sono giorni caldi. Il direttore Vito Manna è in trattativa con Giovan Giuseppe Arcamone ed Antonio Di Costanzo, rispettivamente centrocampista e difensore in forza all'Ischia nel campionato scorso. Le operazioni sono in fase avanzata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.