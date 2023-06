Il Real Forio si assicura Pelliccia, una mezzala di talento per Iervolino

Il Real Forio manifesta ancora una volta la sua ambizione nel diventare grande. Il patron Luigi Amato e la dirigenza stanno lavorando per rendere la squadra una vera e propria outsider della prossima stagione. Dopo le conferme di alcuni elementi importanti e l'acquisto di Arrulo a centrocampo, la mediana biancoverde viene puntellata ancora con l'arrivo di Giacomo Pelliccia. Ventuno anni a settembre e mezzala dalle grandi qualità, il calciatore è reduce dalle esperienze con Viribus Somma e Napoli United. Ad accogliere il nuovo volto allo Stadio Calise è il direttore sportivo Manna: "Ho scelto di sposare il progetto del Real Forio 2014 perché la programmazione è alla base del progetto del Real Forio 2014 ed è esattamente cosa cercavo e desideravo. È stata importante anche la presenza di mister Iervolino, giovane ed ambizioso, esattamente come me. Sono consapevole di poter sembrare presuntuoso ma anche io sono ambizioso e cerco quotidianamente nuovi stimoli per migliorare giorno dopo giorno".