Real Forio sempre in movimento: spunta una pista argentina per l'attacco

Un rinforzo offensivo che si avvicina per il Real Forio di Angelo Iervolino. La squadra biancoverde, tra le compagini più attive sul mercato per quanto riguardo il campionato di Eccellenza, è pronta a raggiungere l’accordo con un nuovo attaccante. Dopo gli acquisti di Arrulo e Pelliccia a centrocampo, il mirino degli isolani si è spostato su Luciano Ariel Tomasin. L’argentino, ex Napoli United e reduce dalla stagione con il Pompei, è stato individuato come pedina da inserire nello scacchiere avanzato. All’ombra del Torrione l’asticella si è alzata e la società sta lavorando per costruire una rosa importante in vista della prossima annata. Il ventottenne di Pilar rappresenta un valido elemento, tra esperienza e qualità il Forio è disposto ad assicurarsi le prestazioni di un profilo top della categoria.