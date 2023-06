Il Real Forio conferma Pistola e punta ancora sul mercato: il ds Manna pronto a chiudere tre acquisti

Quinta pedina che farà parte dell'organico del Real Forio per la prossima stagione. Dopo le conferme Guatieri-Iandoli e gli acquisti a centrocampo con il tandem ex Napoli United Arrulo-Pelliccia, il team biancoverde si assicura la permanenza di Mario Pistola agli ordini di Angelo Iervolino. L'esterno, in grado di giocare con abilità sia nel ruolo di difensore che di ala, è stato riconfermato nel blocco del futuro. Arrivato la scorsa estate all'ombra del Torrione, il duttile laterale è stato tra i calciatori più impiegati: una rete inoltre segnata, lo scorso dicembre contro il Montecalcio.

Queste le prime dichiarazioni di Pistola: “Sono molto contento di giocare ancora per il Real Forio. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione sportiva e di raggiungere i nuovi obiettivi prefissati dalla società. A Forio si sta lavorando per creare qualcosa di importante e sono fiero di far parte del progetto biancoverde”. La società infatti sta proseguendo nei movimenti per rinforzare la rosa. Tre operazioni sono in corso: il direttore Vito Manna è in trattativa con un esterno offensivo ed è sulle tracce di un difensore e di un attaccante che conoscono la categoria.