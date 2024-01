Colpo di scena al Partenio, la Juve Stabia aggancia l'Avellino nel recupero: doppietta per l'ex Mignanelli

Serie C Girone C

La Juve Stabia va due volte sotto nel punteggio, ma non si arrende: il derby con l’Avellino si chiude sul 2-2. La squadra di Guido Pagliuca, assente per squalifica (ridotta a due giornate), risponde al gruppo dell’ex Napoli Michele Pazienza con una doppietta di Mignanelli. Resta immutata la distanza in classifica tra le due compagini, ma la Casertana ha la chance di portarsi a -3 dal primo posto.

Partita subito di grande intensità, la prima conclusione verso lo specchio è di Leone al 4’ ma la traiettoria disegnata è imprecisa. Sul ribaltamento di fronte risponde Sgarbi, il suo destro viene deviato e poi neutralizzato da Thiam. Al 9’ Mignanelli ci prova da calcio piazzato, il tiro termina distante dallo specchio. Due giri di lancette dopo Patierno serve Armellino, la mira del centrocampista è da dimenticare. Continui capovolgimenti al Partenio, al 13’ Buglio ci prova e il suo tentativo trova l’opposizione della retroguardia. Gara animata e gioco spezzettato nel corso della frazione iniziale, non mancano contatti e proteste tra i protagonisti in campo. L’episodio che cambia il match arriva al 34’: Leone stende Patierno in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore ai biancoverdi. Sul punto di battuta si presenta proprio il bomber in maglia numero 9, spiazzato Thiam e sfida stappata. L’autore del gol va ad un passo dal raddoppio al 39’, ma sul versante opposto la Juve Stabia risponde e ristabilisce la parità con il sinistro chirurgico dell’ex Mignanelli. Nel recupero del primo tempo Ricciardi, dopo la respinta di Thiam, gela le vespe e fa 2-1.

Derby divertente anche nella ripresa, l’Avellino costruisce una buona opportunità al 51’ con il colpo di testa di Cionek sulla pennellata di Tito. I gialloblù replicano con Piovanello che, servito da Mignanelli, calcia in girata: botta debole e facile preda dell’estremo difensore. La capolista va a caccia del secondo pareggio, ma i lupi attendono il momento giusto per colpire in contropiede. Al 62’ altra potenziale chance per gli ospiti con un destro di Romeo, posizionato al limite dell’area: la palle si spegne di poco a lato. La brigata di Pagliuca tenta di schiacciare gli avversari nella metà campo, ma l’undici di Pazienza si difende con ordine. In pieno recupero le vespe agganciano il pari con una punizione dalla distanza di Mignanelli. Show al Partenio in una sfida pirotecnica, termina 2-2 al triplice fischio.

Il tabellino

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi (80’ Varela), De Cristofaro, Palmiero (72’ Pezzella), Armellino (80’ D'Angelo), Tito (72’ Liotti); Patierno (89’ Sannipoli), Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Maisto, Dall'Oglio, Marconi, Gori, Llano. All.: Pazienza

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi (85’ Erradi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (85’ Mosti), Romeo (85’ Marranzino - 95’ Andreoni); Piscopo, Candellone, Piovanello (67’ Adorante). A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D'Amore, Rovaglia, Erradi, Picardi. All.: Tarantino (squalificato Pagliuca)

Arbitro: Perri di Roma 1

Marcatori: 35’ rig. Patierno (A), 41’ Mignanelli (JS), 47’ pt Ricciardi (A), 92’ Mignanelli (JS)

Ammoniti: Leone (JS), Bachini (JS), Bellich (JS), Palmiero (A), Patierno (A), Rigione (A), D'Angelo (A), Liotti (A)