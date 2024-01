Batosta e contestazione, per la Turris torna l'incubo: il Crotone fa poker al Liguori

Serie C Girone C

La prima gara del 2024 al Liguori per la Turris è una disfatta, il Crotone passeggia in terra campana e dilaga. Enormi difficoltà difensive e numerose occasioni concesse agli avversari, la squadra di Bruno Caneo incappa nell’undicesima sconfitta in campionato e rischia di scivolare in zona playout. Ipitagorici mandano un segnale importante alle pretendenti alla vetta: 0-4 in trasferta, aggancio in classifica a Picerno e Casertana (una partita in meno).

Partenza convincente degli ospiti con un bolide di Giron da posizione defilata, Marcone respinge in angolo. Sugli sviluppi del corner, Loiacono prende il tempo a tutti e insacca di testa al 4’. I rossoblù viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e sfiorano la seconda marcatura al 10’ con un’incornata di Gomez sventata dall’estremo difensore. Al 23’ Papini inventa dalla trequarti, l’attaccante italo-argentino vince il contrasto con Esempio e fulmina Marcone. I corallini non riescono a reagire e l’autore del primo gol sfiora la doppietta personale, il tentativo aereo termina sul fondo. Soltanto nelle battute finali del primo tempo i biancorossi provano ad affacciarsi in avanti con una conclusione di De Felice dalla distanza e con una botta di Frascatore dal limite dell’area.

Il Crotone chiude virtualmente la gara al rientro dopo l’intervallo: su uno svarione della difesa della Turris, Gomez riceve e gonfia ancora la rete. Squali dominanti: Tumminello al 51’ e Papini al 61’ vanno ad un passo dal poker. Soltanto al 65’ Dini sporca i suoi guantoni con una parata su De Felice, innescato da D’Auria. A metà frazione la squadra di Zauli spreca un rigore con Tumminello che si fa ipnotizzare da Marcone, poi è D’Ursi a divorarsi un’ottima occasione. I padroni di casa cercano di riaprire la contesa, ma le iniziative di Pugliese (73’) e De Felice (76’) sfumano. Sul capovolgimento di fronte il portiere corallino si oppone ancora ai rossoblù, ma pasticcia su D’Ursi che fa 0-4. Contestazione e fischi dagli spalti nel finale, secondo stop di fila per la Turris.