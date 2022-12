Virtus Pozzuoli: il turno infrasettimanale contro Bisceglie si disputerà a Sant’Antimo. Alla guida coach Tagliaferri e Vella

Arrivano un po’ di cambiamenti in casa Virtus Pozzuoli che mercoledì 7 dicembre, alle ore 20:30, sarà impegnata contro i Lions Bisceglie per il turno infrasettimanale. La gara si disputerà al centro sportivo di Sant’Antimo per permettere al pubblico puteolano di prendervi parte, vista la perdurante inagibilità del Pala Trincone. Questa non è l’unica novità, infatti, nella serata di ieri, la società ha comunicato l’esonero di coach Spinelli; al suo posto subentrerà Alessandro Tagliaferri, già sulla panchina gialloblu da diverse stagioni, e sarà affiancato da Carmine Vella.

La partita di mercoledì si prospetta alquanto ostica, poiché Bisceglie è terza in classifica con 14 punti e può contare su un roster di notevole esperienza. Primo tra tutti l’ex ala puteolana Matteo Bini, autore di 105 punti in 10 partite con un best di 20 punti. Lo affianca Filiberto Dri alla sua seconda stagione consecutiva con i Lions e miglior marcatore di squadra con una media di 14.6 e un best di 27 punti. Tra gli esterni c’è la guardia Borsato, proveniente dalla Virtus Cassino, con 10.6 di media e un miglior punteggio di 19. In regia, invece, il giovane play Gabriel Dron, anche lui è una riconferma della passata stagione, e ha totalizzato 11.5 di media.

Sotto canestro c’è tutta l’esperienza di Marcelo Dip, classe ’84, dopo i numerosi palchi di B e A2 si è fermato a Bisceglie dal 2021e in questa stagione ha raggiunto una media di 9.8 e un miglior punteggio di 16 punti.