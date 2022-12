Serie B: La Virtus Pozzuoli affronta la corazzata Roseto

Settimana impegnativa per la Virtus Pozzuoli, iniziata con l’amarezza per la sconfitta contro Salerno arrivata negli ultimi secondi, e che proseguirà con la gara di domenica contro Roseto e con il turno infrasettimanale di mercoledì.

Domenica 4 dicembre, infatti, alle ore 18:00, la Virtus Pozzuoli sarà impegnata nella trasferta abruzzese contro la corazzata di Roseto.

Dopo un inizio ostico, la compagine di coach Quaglia ha ritrovato la giusta quadratura di gioco ed è stata protagonista di una striscia di tre vittorie consecutive. Squadra ambiziosa e determinata, ha come miglior marcatore l’ala Santiangeli, classe ’91, la cui media è di 14.1 a partita con un best di 26 punti. Giocatore esperto, proviene dalla serie A2 disputata con Fabriano, Chieti, Piacenza, Virtus Roma, Scafati e Jesi. Molto buoni anche i numeri della guardia Morici, 10.7 di media e un best di 15 punti, è un altro esperto della categoria in cui ha militato con Agrigento, Taranto, Cento, Palestrina e Catanzaro.

La regia è affidata al play Di Emidio, 9.8 di media e un best di 16 punti, è al suo terzo anno consecutivo con la compagine rosetana, prima, invece, ha affrontato la serie B con Omegna, Chieti e Bisceglie. Attenzione anche all’ala Dincic, che ha raggiunto una media di 10 punti a partita con un miglior punteggio di 22, e al centro Amoroso, classe 1980, con 10.5 di media e un best di 16 punti, anche lui è alla sua terza stagione consecutiva con la Pallacanestro Roseto.