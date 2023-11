Il Napoli Basket dà spettacolo a Pesaro: successo netto della Gevi nelle Marche

La Gevi Napoli Basket prosegue nella sua straordinaria marcia in campionato centrando a Pesaro il quarto successo in sei gare, il secondo su tre trasferte. Gli uomini di Milicic prevalgono nettamente alla Vitifrigo Arena, battendo i marchigiani dell’ex Buscaglia per 77-97. Serata straordinaria per Justin Jaworski, autore di ben 26 punti. Sei complessivamente sono gli azzurri a chiudere in doppia cifra.

Minuto di raccoglimento prima dell’inizio

Prima dell’inizio dell’incontro è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione in Toscana.

Il match

Milicic parte con lo ‘starting five’ ormai abituale, con Ennis, Jaworski, Sokolowski, Zubcic e Owens. La partita si apre con una schiacciata di Owens, pescato da Ennis. Pesaro risponde inizialmente colpo su colpo, la Gevi trova 5 punti di Jaworski, poi si scatena Zubcic. Dopo 4 minuti gli azzurri sono avanti di 5 punti (10-15). Ford sigla la tripla del sorpasso e del primo vantaggio di Pesaro (19-18). I padroni di casa allungano e chiudono a + 6 (25-19) la prima frazione. Nel secondo quarto è tutta un’altra musica e Napoli si scatena e piazza un clamoroso parziale da 17-0, trascinata da Jaworski e Owens. I partenopei vanno all’intervallo con un vantaggio di 10 lunghezze (37-47).

Anche al rientro in campo, gli uomini di Milicic mantengono con autorità il comando del match, fino ad allungare ulteriormente il divario nel punteggio con Pesaro. Zubcic a poco meno di tre minuti dal termine del terzo quarto piazza la tripla che vale il massimo vantaggio per la Gevi (50-66). E’ con questo distacco + 16 (55-71), che si chiude la terza frazione.

L’ultimo quarto si apre con l’ennesima tripla di Jaworski, che appare in serata di grazia. L’americano continua a trafiggere i marchigiani con le sue traiettorie. Napoli allunga ancora e supera le 20 lunghezze di vantaggio. Poi nel finale amministra e chiude sul 77-97, centrando il secondo successo su tre trasferte.