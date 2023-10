Napoli Basket, arriva la prima sconfitta interna: Bologna passa al PalaBarbuto

Arriva la prima sconfitta interna per la GeVi Napoli Basket. Gli azzurri perdono il big match contro la Virtus Bologna, ma resta la splendida serata di festa e di sport al PalaBarbuto, con anche il ricordo di Diego Armando Maradona nel giorno del suo 63esimo compleanno. Troppo forti per il momento gli uomini di Banchi, reduci dallo scintillante successo in Francia in EuroLega e in un gran momento di forma, confermato anche alla Fruit Village arena. E dire che i ragazzi di coach Milicic erano partiti in maniera splendida, con un primo quarto entusiasmante e punto a punto. È nella seconda frazione che si apre il divario decisivo nel punteggio, che i partenopei non riusciranno più a colmare nel prosieguo del match.

LA PARTITA - Milicic conferma il quintetto iniziale sceso in campo contro Brindisi, con Ennis, Jaworski, Sokolowski, Zubcic e Owens. L'inizio azzurro è subito scintillante, con Jaworski che piazza una tripla in apertura. Dunston accorcia le distanze, poi Ennis e una schiacciata di Owens portano la Gevi sul momentaneo 7-2. A metà tempo una tripla di Shengelia regala il primo vantaggio a Bologna, subito pareggiato da due punti di Owens. Poi una tripla di Zubcic da lontanissimo e un gancio di Lever sotto misura regalano il 19-14 ai padroni di casa. A 1' dal termine del primo quarto nuovo sorpasso Bologna con una tripla di Belinelli. All'ex Fortitudo risponde Ennis, poi Pajola fissa il risultato della prima frazione sul 22-23.

Nel secondo quarto Bologna inizia con un'altra marcia e dopo 100 secondi Abass mette a segno la tripla che vale il + 8 (22-30). La forbice di distanza nel punteggio si allarga minuto dopo minuto, con l'attacco azzurro che si inceppa, con soli 6 punti realizzati nella frazione. Si va all'intervallo con la Virtus avanti di 18 punti (28-46).

Napoli parte meglio al ritorno in campo e accorcia le distanze, con Bologna che risponde con due triple dell'intramontabile Belinelli e riallunga. A 10' dal termine gli ospiti si ritrovano avanti di 19 punti (48-67). Nell'ultimo quarto gli emiliani controllano il match, con De Nicolao e compagni che lottano con onore fino alla fine. In chiusura di match Milicic concede qualche scampolo di gara anche al giovane Fusaro. Finisce 75-88, con gli azzurri che escono tra gli applausi del pubblico.

CANOTTA IN STILE ARGENTINA IN OMAGGIO A MARADONA - La Gevi è scesa in campo con la terza maglia da gioco, una canotta a strisce azzurre e bianche, in stile Argentina, in omaggio a Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno.

IL TABELLINO - Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna 75-88 (22-23; 28-46; 48-67)

Gevi Napoli Basket: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicoalo 4, Fusaro, Owens 12, Sokolowski 2, Lever 4, Grivo ne, Biar, Ebeling. Coach: Milicic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11. Coach: Banchi

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Capotorto.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Milicic: "Congratulazioni alla Virtus Bologna che ha dimostrato perchè sono la sorpresa in positivo in questo inizio di stagione della Eurolega. Ha giocato stasera un grande basket, ed ha realizzato un ottimo lavoro di squadra rendendoci le cose molto difficili. La prendiamo come una lezione con l’obiettivo che dobbiamo diventare una squadra migliore. Siamo consapevoli di quello che è successo, sarà importante per poterci migliorare. Abbiamo perso molte palle nel primo tempo, e non abbiamo effettuato una buona difesa nei primi due quarti. Questa è stata la chiave del match. Voglio sperare, così come accaduto contro Milano e Bologna, che anche nella prossima gara interna contro Varese il Fruit Village Arena sia gremito come stasera. Abbiamo bisogno del nostro pubblico che è stato fantastico".

Llompart: “Complimenti alla Virtus Bologna. Ha giocato una gara di altissimo livello. Per vincere questa gara avremmo dovuto essere brillanti, ci abbiamo provato, ma loro sono stati migliori di noi. Ora testa alta e continuare il lavoro per la gara importantissima di Pesaro. Voglio ringraziare la nostra gente per il tifo che ha fatto, e speriamo di potergli regalare a Pesaro nuovamente un sorriso".

De Nicolao: “Prima di tutto volevo ringraziare il pubblico che nonostante le nostre difficoltà ci ha dato una grandissima mano. Bologna è una grandissima squadra, però potevamo far meglio. Cercheremo di apprendere il più possibile da questa partita, loro sono molto fisici, e hanno segnato tiri importanti. Noi dobbiamo controllare di più le palle perse, Ora testa a sabato per Pesaro”.

Banchi: “Una vittoria importante che viene dopo un ciclo di partite molto dure, due trasferte consecutive. Portiamo a casa altrettante vittorie e archiviamo con soddisfazione questo viaggio, con la consapevolezza che oggi abbiamo violato un campo dove poche squadre riusciranno a vincere in questa stagione, lo abbiamo fatto con buona autorevolezza, costruita su un secondo periodo importante e con un secondo quintetto in grado di tenere in alto il livello di intensità e di qualità, senza dare spazio ai nostri avversari. Non siamo stati altrettanto precisi sull’inevitabile ritorno, soprattutto dal punto di vista emotivo, di Napoli per conservare un vantaggio resistente, ma comunque Napoli non è mai arrivata a una distanza di singola cifra di svantaggio e questo mi convince che siamo su una buona strada ma ancora con i margini per esprimere una continuità di gioco che farebbe maggior onore allo sforzo che produciamo, soprattutto nella metà campo difensiva. Questa è una squadra che ha una sua chiara identità, si lavora su una struttura pre esistente e su un valore emotivo che è legato alla stagione precedente, una stagione di finali ma purtroppo di finali perse. Dopo la Supercoppa Bologna ha accumulato sicuramente tanto desiderio e tanta volontà di voler dimostrare di voler competere. Avere in squadra veterani e giocatori di tale esperienza sicuramente agevola il compito dell’allenatore, perchè sono al mio fianco nel cercare di tenere alto il livello di tensione in un campionato che non ci da spazi di manovra perchè il livello delle contendenti è molto alto e in un’Eurolega dove siamo tra gli ultimi arrivati e stiamo cercando di proseguire su un avvio promettente di stagione. C’è tanto da fare in termini di continuità e rendimento, non riusciamo a star lontani dai guai, anche stasera palle perse di troppo e errori evitabili e banali che non fanno pienamente giustizia a una squadra che sta producendo un grande sforzo. Mi tengo in dote l’applicazione e la disponibilità, ma sono consapevole che c’è ancora molto margine per cercare di portare questa squadra a dei livelli di rendimento che ci possano permettere di alimentare le nostre aspirazioni e ambizioni. Faccio questo lavoro da tanto tempo anche se sono mancato per un po’ dal campionato italiano, il calendario nella fase iniziale ha una valenza sulle classifiche attuali perchè è inevitabile che possa generare delle diseguaglianze, ci sono squadre che hanno un livello di preparazione e coesione diverso. Nel campionato italiano la classifica va guardata alla fine del girone di andata, deadline che determina le otto squadre che andranno alla Coppa Italia, che si giocherà in campo neutro con partite secche. Da lì, su una forbice di 15 partite, si può vedere la tendenza di una squadra".

NEXT GEN CUP, GLI AZZURRINI DI LAMBERTI BATTONO PESARO - Splendido successo, nella gara di esordio della IBSA Next Gen Cup, per la GeVi Napoli under 19. Gli azzurrini di coach Alfredo Lamberti hanno superato la Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro con un netto 102-82. Grande prestazione per Saccoccia, Zanetti e Sinagra, tutti oltre i 20 punti.

Il tabellino della partita: Generazione Vincente Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro 102-82

(27-29 | 17-21 | 16-31 | 22-21)

Gevi Napoli: Saccoccia 27, Zanetti 26, Sinagra 21, Coralic 12, Bamba 6, Fiodo 6, Grassi 2, Druzheliubov 2, Ciardiello, Gambardella, Verde, Sannino.