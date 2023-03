Biglietti Gevi Napoli Basket-Germani Brescia: prezzi popolari e tagliando omaggio per gli abbonati

Splendida iniziativa della Gevi Napoli Basket che chiama a raccolta il suo pubblico per l'importantissima sfida salvezza contro la Germani Brescia, in programma sabato 1 aprile alle ore 20.30 al PalaBarbuto, dopo il bel successo in trasferta contro Trento.

La società azzurra, per l'occasione, ha deciso di praticare prezzi estremamente popolari e di prevedere un tagliando omaggio per gli abbonati alla stagione in corso.

I prezzi dei biglietti

Tribuna Centrale: Euro 20

Tribuna Laterale: Euro 15

Curva/Gradinata: Euro 7

Settore Ospiti: 14 euro.

Non sono previsti ridotti.

Le modalità di vendita

I tagliandi saranno acquistabili sul sito https://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 18.30.

Tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli potranno usufruire di un biglietto omaggio dello stesso settore della tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.