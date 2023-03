Blitz della Gevi Napoli Basket a Trento: gli azzurri colgono un successo importante in trasferta

Blitz della Gevi Napoli a Trento. Gli azzurri centrano un successo importantissimo lontano dalle mura amiche, il secondo stagionale in trasferta. Gli uomini di coach Pancotto fanno l'impresa in casa della Dolomiti Energia, battendo i trentini 79-87. Uomo della partita uno straordinario Jordan Howard, autore di 28 punti e di una prestazione eccellente.

Il match

Pancotto è alle prese con problemi fisici per Joe Young, messo ko da un virus intestinale, e deve rinunciare a Zanotti, ancora fuori squadra per motivi disciplinari. Lo 'starting five' azzurro è formato da Michineau, Howard, Stewart, Wimbush e Williams. La partenza è ad appannaggio dei padroni di casa, poi Napoli prende le misure alla squadra di Molin e comincia ad inanellare una serie di canestri. Il primo quarto si chiude con gli azzurri avanti di un punto (19-20). Nel secondo quarto sale in cattedra Jordan Howard che comincia a punire con continuità Trento da 3. La Gevi allunga fino al + 9, poi la Dolomiti accorcia nel finale andando all'intervallo sotto di 7 (37-44).

Nelle fasi iniziali della ripresa regna l'equilibrio. Trento si fa sotto, poi Napoli riallunga fino a + 8 a 4 minuti dal termine del terzo quarto. In chiusura di frazione i padroni di casa trovano un parziale di 5 punti e chiudono sotto di sole due lunghezze (59-61). Negli ultimi 10 minuti la squadra di Pancotto domina il match. L'asse Michineau-Howard-Williams trafigge canestro dopo canestro i trentini. Poi nel finale 5 punti consecutivi di Stewart mettono il sigillo sul match. Finisce 79-87. Howard è il top scorer del match con 28 punti. Bene anche Michineau (17) e Williams (16).

La Gevi tornerà in campo sabato sera alle 20.30 per un match cruciale in chiave salvezza contro la Germani Brescia al PalaBarbuto.

Pancotto: "La squadra ha dimostrato di tenere tantissimo alla permanenza in Serie A e alla maglia che indossa"

“Siamo riusciti ad avere l’approccio giusto alla partita, la squadra ha dimostrato di tenere tantissimo alla permanenza in Serie A e alla maglia che indossa. Abbiamo dato un segnale molto forte. Avevamo due giocatori in condizioni precarie. Young ha avuto problemi intestinali nella notte, ma ci ha voluto provare. Wimbush ha avuto problemi fisici nel secondo tempo ma ha voluto giocare comunque dimostrando grande attaccamento e feeling con squadra, società e città. Spero che tutto ciò possa essere apprezzato. Ora abbiamo bisogno dei nostri tifosi che ci aiutino nei momenti di difficoltà. Abbiamo fatto una partita globale, merito dei giocatori che hanno interpretato nel modo migliore quello che abbiamo preparato in settimana”. Questo il commento di coach Cesare Pancotto al termine del match.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli Basket 79-87 (19-20; 37-44; 59-61)

Trento: Morina ne, Conti, Spagnolo 12, Forray 9, Flaccadori 12, Udom 5, Dell’Anna ne ,Crawford 9, Ladurner 2, Grazulis 18, Atkins1, Lockett 1. All. Molin

Napoli: Zerini, Howard 28, Young, Michineau 17, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti, Williams 16, Stewart 9, Wimbush 12, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.