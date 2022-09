Napoli Basket, il greco Agravanis è arrivato in città: per lui visite mediche e test atletici

E’ arrivato nel pomeriggio di mercoledì a Napoli il nuovo acquisto della Gevi, Dimitrios Agravanis, ingaggiato dal club partenopeo per sopperire all'infortunio che terrà lontano dai campi per un po' l'americano Emmitt Williams.

Il lungo greco ha sostenuto le consuete visite mediche con il responsabile dello staff medico della Gevi Napoli Basket dott. Nino D’Alicandro e, successivamente, si è recato al PalaBarbuto dove ha svolto i test atletici con il preparatore fisico Giacomo Sorrentino.

Nella giornata di giovedì l'ex Patrasso sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni, in vista dell'esordio in campionato in programma domenica sera a Fuorigrotta contro la Virtus Bologna.