Napoli Basket, Emmitt Williams va ko: ingaggiato il greco Agravanis

Il Napoli Basket corre subito ai ripari dopo l’infortunio di Emmitt Williams. L’americano dovrà restare ai box per un po’ di tempo: gli accertamenti strumentali effettuati dallo staff sanitario del club partenopeo hanno, infatti, evidenziato un’importante lesione muscolare al polpaccio della gamba sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie riabilitative per il recupero, e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane.

Nel frattempo la Gevi ha ufficializzato l’ingaggio del lungo greco Dimitrios Agravanis, 28 anni da compiere il prossimo 20 dicembre.

Ateniese, 208 centimetri, Agravanis vanta una lunga esperienza a livello internazionale in EuroLega, EuroCup e con la nazionale greca. In carriera ha vestito le maglie di Maroussi, Panionios, dell’Olympiakos Pireo dal 2013 al 2019 e nelle ultime tre stagioni quella del Promitheas Patrasso. Il nuovo giocatore azzurro ha chiuso l’ultima stagione con 13.8 di media e 6.9 rimbalzi nella lega greca e 11.4 e 4.6 in EuroCup.

Bolognesi: “Agravanis giocatore di spessore europeo. Tempi di recupero lunghi per Williams”

Il ds della Gevi Napoli Alessandro Bolognesi ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Emmitt Williams e sull’arrivo di Agravanis: “Siamo davvero dispiaciuti per l’infortunio subito da Williams. In considerazione dell’imminente inizio del campionato, e dei lunghi tempi di recupero dall’infortunio di Emmitt, abbiamo deciso di intervenire sul mercato ingaggiando un giocatore di spessore europeo come Dimitrios Agravanis, che ci potrà dare una grande mano in questo avvio di stagione, in attesa del completo recupero di Williams”.