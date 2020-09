Torta di pane con zucchine e provola: bontà e riciclo in cucina

La torta di pane è un goloso pasticcio, perfetto per "riciclare" del pane in avanzo, ma non solo... anche verdure, salumi o latticini. In questa versione abbiamo utilizzato delle zucchine grigliate e provola di Agerola, ma andranno benissimo anche altre verdure già cotte che avete da consumare (broccoli, peperoni, carciofi, melanzane...) o altro tipo di latticini filanti (mozzarella, fiordilatte, scamorza...). Potete anche aggiungere o sostituire le verdure con qualche salume.

Ecco come preparare la nostra torta di pane con zucchine grigliate e provola di Agerola:

INGREDIENTI (per una pirofila 25x25 cm)

pane in avanzo non troppo duro (6- 7 fettine spesse poco più di 1/2 cm - circa 300 gr)

2 zucchine

olio extra vergine di oliva

250 gr di provola affumicata di Agerola (o mozzarella ben gocciolata)

2 uova

sale e pepe

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

latte q.b.

PREPARAZIONE

Lavate, tagliate a fette le zucchine e grigliatele. Conditele con un filo d'olio e un pizzico di sale.

Affettate il pane e la provola. Versate in un piatto fondo o in una terrina un po' di latte (quanto basta per immergervi le vostre fette di pane), battete le due uova aggiungendo un pizzico di sale (ed eventualmente un po' di pepe), 3-4 cucchiai di latte, 1 cucchiaio di parmigiano grattugiano e tenetele da parte.

A questo punto componete la vostra torta di pane: immergete bene il pane nel latte, fate gocciolare e formate un primo strato coprendo l'intera base di una pirofila leggermente oliata, proseguite con uno strato di zucchine, poi con la provola.

Irrorate tutta la superficie e i bordi con il battutto d'uovo aiutandovi con un cucchiaio e infine spolverizzate con il parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 200° gradi per circa mezz'ora o finché il vostro pasticcio non sarà ben dorato. Questo piatto è ottimo sia caldo che a temperatura ambiente.

