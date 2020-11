Papaccelle napoletane, come farne scorta per l'inverno

La "papaccella napoletana" è un peperone dalla forma un po' schiacciata, con una polpa molto carnosa, dolce e gustosa. Si tratta di un peperone ideale anche da conservare sottaceto o sottolio, ma anche da cucinare come contorno in padella oppure farcito al forno.

Oggi, però, vi suggeriamo come farne scorta per l'inverno, congelandone a porzioni. Un procedura semplicissima che vi consentirà di averne sempre a portata di mano, per poterle gustare in qualunque momento.

Vediamo insieme come procedere:

Per prima cosa, lavate sotto acqua corrente le vostre papaccelle, poi asciugatele benissimo con carta assorbente oppure con un panno di cotone pulitoo

Tagliatele a metà, con un coltellino rimuovete il torsolo e poi procedete a pulire l'interno da tutti i semini.

A questo punto, proseguite tagliando i vostri peproni e fette non troppo sottili, dovrete ottenere delle mezzelune colorate, come vedete in foto.

Procedete ora a inserire le fette di papaccella all'interno di sacchetti trasparenti per alimenti, formando delle porzioni di circa 300 gr. Chiudete bene e mettete in congelatore.

Potrete usare questi colorati e dolcissimi spicchi di peperone ogni volta che avrete bisogno di un contorno veloce e goloso: tirate fuori dal congelatore una o più porzioni e, senza scongelarle, versatele direttamente in padella con un filo d'olio, un pizzico di sale, olive nere denocciolate e capperi dissalati.