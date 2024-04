Alba di terremoti nell'area flegrea, sciame sismico in corso: "Come si fa a vivere così?"

Dall'alba di oggi un nuovo sciame sismico è in corso nei Campi Flegrei, l'ennesimo in queste recenti settimane. I due principali eventi sono avvenuti alle 4.11 e alle 5.38, rispettivamente di magnitudo 2.3 e 2.5 ed epicentri in zone Solfatara a 3 km di profondità e Pisciarelli a 3 km di profondità.

In mezzo e ancor prima altri eventi di minore intensità. Il primo è avvenuto alle 3.34, di magnitudo 2 e epicentro a 2 km di profondità zona Rione Ortodonico. Poi terremoti minori: alle 4.14 scossa di 1.1 (Pisciarelli, 3 km di profondità), e alle 4-35 scossa di magnitudo 1.5 (Antiniana, 2 km di profondità).

Come riportato dal Comune di Pozzuoli (in cui ricadono tutti gli epicentri segnalati) sui social, lo sciame dovrebbe essere ancora in corso. "L’Osservatorio Vesuviano - scrive l'amministrazione puteolana - ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 03:20 ora locale (UTC 01:20) del 16/04/2024 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 17 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3". "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

I cittadini, sui social, sembrano particolarmente preoccupati. Complice probabilmente il fatto che il sisma delle 5.38 abbia svegliato molte persone, i toni sono generalmente di paura e necessità di interlocuzione con le istituzioni preposte alla sicurezza. "Come si fa a vivere così?", scrive una residente puteolana, "potendo me ne sarei già andata via".