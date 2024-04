Una sequenza sismica si è verificata all'alba di oggi nella zona del Vesuvio, con la scossa più importante avvenuta alle 5.55 con epicentro a 0 km di profondità proprio nel cratere del vulcano e magnitudo 3.1 gradi della scala Richter.

Altri terremoti si sono verificati alle 6.04 (1.8 gradi), alle 6.17 (1.9 gradi) e alle 6.19 (1 grado).

Non si tratta di uno sciame sismico perché c'è un evento che è decisamente al di sopra della media degli altri verificatisi (peraltro tre, non troppi, che non vanno quindi a configurare il tipico "sciame sismico".

Il terremoto sul Vesuvio non ha nulla a che vedere con quanto sta accadendo negli ultimi giorni nei Campi Flegrei dove si è verificato un intensificarsi del fenomeno bradisismico, con diversi sciami avvenuti in pochi giorni e con la scossa di magnitudi 3.9 avvenuta ieri nel territorio di Bacoli.