Campi Flegrei, sciame sismico in corso: oltre 50 scosse, la più forte all'alba

I Capi Flegrei da diverse ore sono interessati ad uno sciame sismico che ha fatto registrare oltre 50 scosse. La più forte questa mattina, all'alba, quando nel mare di Bacoli è stata registrata una magnitudo di 3.9. Grande spavento in tutta la zona, ma anche a Napoli e provincia dove è stata segnalata gente in strada. Le autorità, tuttavia, nel corso della mattinata, hanno tranquillizzato i cittadini, spiegando che al momento nessun danno è stato registrato.

Lo sciame sismico è stato segnalato al comune di Pozzuoli dall'Osservatorio Vesuviano. "A partire dalle ore locali 03:38 del 26/04/2024 (UTC 01:38) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 51 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md= 3.9 ±0.3.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1 Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 Protezione Civile : 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno", si legge in una nota.

Forte scossa all'alba

All'alba i Campi Flegrei sono tornati a tremare con una forte scossa. L’Osservatorio Vesuviano, infatti, ha registrato un evento sismico di magnitudo 3,9 ± 0,3 localizzato in mare. Il sisma si è prodotto alle ore locali 05:44:56 (03:44:56 UTC), alla profondità di 2.95 km. Al momento non risultano danni a cose e persone.

Il Comune di Pozzuoli, in una nota, informa che "per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400".

La forte scossa è stata avvertita anche a Napoli e provincia. Sono tante, infatti, le segnalazioni degli utenti sui social. Una di queste porta la firma di Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate. "Stamattina abbiamo messo la sveglia alle 5:45, per la prima volta ho avuto la sensazione che crollasse tutto!".

"Mantenete la calma"

Tra i sindaci, invece, il primo a parlare è stato Josi Della Ragione. La forte scossa, infatti, è stata registrata nel mare di Bacoli "È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico.

Sono in contatto con l‘Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vi invito a mantenere la calma. Vi terrò constamente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale. Per segnalazioni, potete in qualsiasi momento contattare il 0815231746. Potete chiamare il Comando PM al 0815234057 e 0818553331. Vi lascio anche il mio numero personale 3398766104, a cui potete scrivermi anche su whatsapp. Viviamo nel Campi Flegrei. Dobbiamo imparare a conviverci. Vi sono vicino. Siamo al vostro fianco".