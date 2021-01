Rider rapinato, riconsegnato lo scooter rubato al 52enne

"Ecco il momento in cui Gianni Lanciano ha riavuto lo scooter. Non smetterò mai di dirlo serve la tolleranza zero e il massimo della pena". Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale, mostra in un post Facebook la riconsegna dello scooter rubato al rider, vittima di una violenta rapina ieri sera. Il mezzo a due ruote è stato trovato dalle forze dell'ordine che hanno anche fermato sei giovani accusati di essere i protagonisti del video incriminato.

"Per 27 anni ho fatto il macellaio nelle grandi catene di supermercati. Sono disoccupato e per questo motivo ho cominciato a fare le consegne. Ringrazio il cuore dei napoletani per le donazioni arrivate. Il mio sogno è quello di tornare a fare il mio lavoro, il macellaio", sono state le prime parole di Gianni questa mattina sull'episodio che lo ha visto suo malgrado protagonista (VIDEO).

"Indegno e criminale in un momento così terribile"

"L’aggressione al rider avvenuta a Napoli è una pagina indegna e criminale in un momento così terribile. Evidenzia la precarietà di un lavoro non di rado espletato senza adeguate garanzie; la violenza di una banda di criminali che agisce indisturbata senza che nessuno intervenga; la desertificazione dei territori dovuta ad una pandemia che sta piegando le nostre città", è il commento di Luigi de Magistris.