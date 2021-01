Violenta rapina a Napoli, rider circondato e picchiato per portargli via lo scooter|VIDEO

Un rider ha subito una violenta rapina a Calata Capodichino. Come evidenziano le immagini divenute subito virali sul web, il lavoratore, mentre era in servizio, è stato circondato da diverse persone venendo poi strattonato e picchiato. I malviventi sono riusciti infine a trascinarlo a terra portandogli via lo scooter.

Inaudita violenza

"Abbiamo ricevuto questo video sconvolgente relativo a un'aggressione ai danni di un rider che sarebbe avvenuta poco fa a Calata Capodichino. Un gruppo di delinquenti lo aggredisce con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo gireremo alle forze dell'ordine per risalire agli aggressori. Al rider dico di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare", scrive in una nota Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale.

Raccolti fondi

"Voglio fare in modo che il ragazzo abbia un nuovo scooter", questo il messaggio del noto tour operator Andrea Vento, che ha subito avviato una raccolta fondi sul web per aiutare il rider, la cui identità è però ancora ignota: "Non è possibile che nel 2021 accadano ancora queste cose", conclude.