Rider picchiato e rapinato, donazioni a quota 11mila euro: 2500 euro da giocatore della Lazio

Le immagini di una violenza inaudita, compiuta ai danni di un rider 52enne picchiato e trascinato via dal proprio scooter da una banda di cinque rapinatori, hanno suscitato grande indignazione. In poche ore sono state raccolti più di undicimila euro su gofundme. Tra i donatori anche Mohammed Fares che ha elargito ben 2500 euro per aiutare il 52enne a ricomprare lo scooter.

Il rider ha continuato a lavorare dopo la rapina

E' intanto caccia ai criminali grazie al video girato da un residente di Calata Capodichino. Il noto speaker radiofonico e artista Gianni Simioli è riuscito ieri sera a contattare il rider, che ha così risposto dopo essere stato rintracciato: "Non vogliamo dirvi molto, solo che abbiamo appena ascoltato un messaggio che il nostro amico (ormai lo è) ci ha inviato in privato. Sapete cosa dice ? Che ci ringrazia, ma che al momento non può rispondere perché dopo lo “stop” per la rapina subita, ha ripreso a lavorare per completare il giro di consegne con un auto. Insomma, avete capito bene: sta proprio continuando a lavorare! Applausi e rispetto per questo disoccupato, che non può stare senza fare niente aspettando che arrivi un lavoro (parole sue)".

Assicurare i colpevoli alla Giustizia

"Solidarietà al rider picchiato e derubato dello scooter a Calata Capodichino (Napoli) mentre svolgeva il suo lavoro. Quella ripresa da alcuni residenti è un'aggressione brutale, su cui mi auguro che le Forze dell'Ordine facciano luce al più presto, assicurando i colpevoli alla Giustizia", scrive su Facebook la ministra per il Lavoro, Nunzia Catalfo.