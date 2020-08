Coronavirus, muore insegnante di Fuorigrotta: aveva 57 anni e nessuna patologia pregressa

I contagi in Campania negli ultimi tre giorni si sono attestati sui 135-138 positivi al giorno, la maggior parte asintomatici, ma non mancano i casi che destano preoccupazione. Cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni si sono presentati ieri al Cotugno con una polmonite. Per tutti la diagnosi è stata rapida e senza possibilità d'appello. Al momento sono tutti in condizioni stabili e non si è reso necessario il ricovero.Osserveranno a casa la degenza.

Decessi

Sono tornati anche i decessi di persone positive al Covid-19. Oltre a Rita Greco, moglie del boss delle Cerimonie, Don Antonio Polese, positiva al Coronavirus e morta dopo un ricovero di 15 giorni, si è verificato un altro decesso, questa volta a Fuorigrotta nella notte tra il 25 e il 26 agosto. Si tratta di una insegnante di 57 anni , senza patologie pregresse, che ha accusato un improvviso malore. Accompagnata all’ospedale San Paolo per una ecografia cardiaca dalla quale è stata riscontrata una miocardite. Trasferita al Monaldi per complicazioni è andata in arresto cardiaco, venendo in un primo momento salvata. I tamponi obbligatori per i ricoveri hanno dato esito positivo al Covid-19. Trasferita nel Covid Center dell'Ospedale del Mare è poi spirata poco dopo il ricovero.

Coronavirus, lo studio: con l'idrossiclorochina calo della mortalità del 30%

L'idrossiclorochina riduce la mortalità intraospedaliera da Covid-19. E' quanto affermato nello studio osservazionale multicentrico su 3.451 pazienti ricoverati in 33 ospedali italiani.

La ricerca, pubblicata sulla rivista European Journal of Internal Medicine, è stata coordinata dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed di Pozzuoli in collaborazione con Mediterranea Cardiocentro di Napoli e Università di Pisa e ha preso in esame numerosi parametri, tra i quali le patologie pregresse, le terapie che seguivano prima di essere colpiti dall'infezione e le terapie intraprese in ospedale specificamente per il trattamento del Covid-19.