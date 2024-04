Mangia da Errico Porzio e truffa la cassiera, la reazione del pizzaiolo: "Gente di m***a" - VIDEO

Una truffa è stata consumata ai danni della pizzeria di Errico Porzio al Vomero. Come ha denunciato il noto pizzaiolo in un post, il cliente si è avvicinato alla cassa per pagare il conto, ma avrebbe raggirato la cassiera eseguendo la truffa "del resto", meglio conosciuta come "rendez-moi". A conti fatti, il cliente oltre a non pagare la cena è riuscito anche ad intascare - come apprende NapoliToday - 200 euro. Porzio ha commentato la vicenda con un lungo post, diffondendo anche le immagini della truffa e il volto del cliente.

"Ho il coraggio di mostrare il tuo volto"

"Sono consapevole di avere una forza mediatica notevole ed è il motivo percui pubblico con grande piacere quello che ci è successo nella sede del Vomero. La divulgazione di questo video servirà sicuramente a tante altre attività che si fanno un mazzo dalla mattina alla sera e quindi per evitare di trovarsi soldi mancanti in cassa.

So benissimo che è una truffa vecchia e sicuramente in tanti saranno bravi a sottolineare la presunta ingenuità della nostra collaboratice ma in momenti concitati e in pieno lavoro potrebbe accadere a tutti, soprattutto se il protagonista è una persona distinta e di una certa età. Ed ora è a lui che mi rivolgo : sono lucido nel dire che non mi importa di essere pure denunciato ma ho il coraggio di mostrare il tuo volto e non per recuperare i nostri soldi ma semplicemente per mostrarti quanto sei vergognoso e con la speranza che i tuoi figli e/o Nipoti riconoscano che elemento sei.

Oggi stare in commercio è difficile e lo è ancora di più perché esiste gentaglia come te. Statev accort guagliu'. Ah non vi dimenticate di scrivere nei commenti : pur a truff saddasapefa e soprattutto se siete bravi in matematica, quanto ci ha truffato?", recita il lungo post di Porzio.