Coronavirus, muore la moglie del boss delle cerimone: "Lei e il marito resteranno sempre assieme"

"Con la sua gentilezza e delicatezza è entrata subito nei nostri cuori. Discovery Italia e Real Time si stringono alla famiglia Polese per la perdita della cara Signora Rita. Ciao Signora Rita". E' il post su Facebook di Real Time, che ha ospitato per anni le puntate del Boss delle Cerimonie prima e poi del Castello delle Cerimonie, quando è deceduto Don Antonio Polese, per la morte avvenuta ieri di Rita Greco, l'amata moglie.

La signora Rita Greco era divenuta negli anni un volto molto amato dai telespettatori della trasmissione tv. Eternamente innamorata di suo marito, era una bravissima cuoca, una donna amorevole con i suoi figli e con il suo amato nipote. Ricoverata da 15 giorni era poi risultata positiva al Coronavirus e vista l'età e vari acciacchi non ha retto agli scompensi del virus.

Nel Castello de La Sonrisa di Sant'Antonio Abate è scoppiato un vero e proprio focolaio nelle scorse settimane che ha fatto registrare numerosi contagi.

Cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la donna da parte di gente comune e uomini vicini al Castello, del mondo dello spettacolo e non. Ne riprendiamo alcuni: "Sono vicino a tutta la famiglia polese per la scomparsa della moglie di don Antonio polese del mitico castello della sonrisa, sono addolorato, vi siamo vicino FAMIGLIA MEROLA", è il messaggio di Francesco Merola, cantante e figlio dell'indimenticabile re della sceneggiata Mario Merola.

"Sono Addolorata mi dispiace tanto condoglianze.Ora ha raggiunto il marito e staranno sempre insieme", scrive Maria spettatrice del programma.

"Sentite condoglianze alla famiglia per la perdita della mamma Rita, mi ha sempre affascinato la dolcezza, il garbo, l'amore per la famiglia e l'amore della sua vita Don Antonio. Mi trasmetteva serenità ogni qualvolta la vedevo in trasmissione e mi faceva nascere sempre un sorriso d'amore d'altri tempi. Buon viaggio signora Rita". E' il post di Anna.

"Un viso bello e dolcissimo che da quando aveva perso il suo Antonio, aveva un velo di tristezza in quel meraviglioso sorriso", scrive Mariella.