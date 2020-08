Coronavirus, altri 135 casi di contagio in regione: più della metà sono di rientro

Continua a salire il bollettino di contagiati al Covid-19 in Regione Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 ha reso noto che sono 135 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, su 3026 tamponi effettuati. Sale a 6111 il numero dei positivi in totale. Un decesso in più, purtroppo, nel triste conteggio. Sono 443 le persone morte per Covid-19 in Campania. Tre i guariti.

Dei 135 nuovi casi più della metà (71 per l'esattezza) sono relativi a persone che rientrano in Regione dopo un periodo di vacanze. Per la precisione, 41 rientravano in Campania dalla Sardegna e 30 dall'estero.