Sciopero trasporti del 26 aprile, disagi a Napoli nel ponte: tutte le informazioni utili

Disagi in vista venerdì 26 aprile per lo sciopero nazionale. Per gli utenti dei servizi gestiti da Eav ci potrebbero essere problemi negli spostamenti.

A comunicarlo, attraverso una nota, è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che informa che "è stata proclamata un'azione di sciopero nazionale di quattro ore, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, dall'organizzazione sindacale Confail avente ad oggetto: 'Il futuro del trasporto pubblico locale, per i contratti collettivi nazionali di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro'". "Durante l'orario di sciopero - proseguono da Eav - l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO DELLE LINEE VESUVIANE

da Napoli per

Sorrento 17:40

Sarno 17:46

Baiano 17:48

Poggiomarino 17:50

Torre Annunziata 17:57

Torre Ann.ta via C.D. 16:55

per Napoli da

Sorrento 17:50

Sarno 17:26

Baiano 17:24

Poggiomarino 17:54

San Giorgio via C.D. 17:40

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Napoli per Sorrento 22:11

da Sorrento per Napoli 22:02

LINEE FLEGREE

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per Torregaveta ore 17:41

da Torregaveta per Montesanto ore 17:54

da Montesanto per Licola ore 17:36

da Licola per Montesanto ore 17:56

PRIME PARTENZE DOPO LO SCIOPERO

da Licola per Montesanto ore 22:07

da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:01

da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:21

da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:41

da Torregaveta per Fuorigrotta ore 22:14

da Torregaveta per Fuorigrotta ore 22:25

LINEE SUBURBANE

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per Piedimonte ore 17:21

Per Napoli da Piedimonte ore 17:33

Inoltre, verranno effettuate le seguenti partenze in quanto garantite in caso di sciopero:

Da Napoli per Piedimonte treno 7878 delle ore 20:33

Sulla linea Napoli-Benevento sarà garantito il servizio sostitutivo come da programma ordinario.

LINEA PISCINOLA AVERSA

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 19:30

da Piscinola per Aversa 19:45

La nota di Anm sullo sciopero

Anm informa che venerdì 26 Aprile la O. S. FAISA CONFAIL aderisce allo sciopero nazionale del settore e proclama un’azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

• Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

• Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30.

• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.