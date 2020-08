Cinque giovani con la polmonite in poche ore: l'allarme al Cotugno

Cinque arrivi che fanno paura questa notte al Cotugno. Cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale specialistico con una polmonite. Per tutti la diagnosi è stata rapida e senza possibilità d'appello. Al momento i cinque giovani sono in condizioni stabili e non è stato reso necessario il ricovero. Tutti e cinque, dopo gli accertamenti del caso, sono stati dimessi. Tra questi logicamente anche il tampone di cui si attende l'esito. Nel frattempo sono nelle loro abitazioni in attesa del risultato.

Le parole del direttore Di Mauro

«Alcune forme di polmonite possono essere assolutamente trattate stando al proprio domicilio. Viste le condizioni generali dei soggetti è stato deciso di mandarli a casa. Noi dobbiamo limitare al massimo il numero dei ricoveri per dedicare i posti letto alle persone che hanno criticità elevate». A spiegarlo all'Ansa è stato il direttore generale dell'Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro che ha anche rinnovato il suo appello ai giovani a fare attenzione.