Morte Maya, martedì i funerali della 15enne. Conducente negativo a test tossicologici

Si terranno martedì mattina alle 10,30, presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodichino, i funerali di Maya Gargiulo, la 15enne napoletana morta tragicamente in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in Piazza Carlo III.

Intanto il conducente dell'auto che ha investito Maya, il 21enne, è risultato negativo ai test tossicologici.

Con Maya quella notte c'era anche un'amica di 14 anni, rimasta ferita. La giovane ha un bacino e un femore rotti e dovrà operarsi nei prossimi giorni: "E' un miracolo che sia ancora con noi - racconta Mimmo, il papà della 14enne, ai microfoni di NapoliToday - . Poteva rompersi anche l'altra gamba se fosse servito a salvare la vita della sua amica. Mia figlia mi ha raccontato che mentre attraversavano le strisce ha visto l'automobile venirle addosso. Hanno fatto tante capriole e i loro corpi si sono fermati a tantissimi metri da qui".

L'INTERVISTA INTEGRALE AL PAPA' DELL'AMICA DI MAYA (Video ed intervista a cura di Massimo Romano)

Al volante c'era un ragazzo di 21 anni:"Si è fermato, ha provato a soccorrerle, ha chiamato la polizia - racconta ancora Mimmo - . So che non voleva farlo, non lo odio. Però per il volo che hanno fatto le ragazze andava davvero veloce. C'è un incrocio, uno stop, delle stirsce. Non ha nemmeno rallentato".

La ragazzina è in ospedale, chiede di Maya tutti i giorni: "Non sa ancora nulla - spiega il padre - non sappiamo come dirglielo. Ha detto di averla sognata e di aver sognato anche un funerale. Una vita è stata spezzata e due sono state rovinate, quella del ragazzo e quella di mia figlia".

Sul luogo dell'impatto sono comparsi fiori, foto e biglietti per Maya. Mimmo viene qui tutti i giorni da quando è accaduta la tragedia: "Ci vengo più volte al giorno, in verità. Non riesco a spiegarmi come sia possibile che Maya non ci sia più. Non ha senso".