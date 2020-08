Coronavirus, contagi record in Campania: 270 nelle ultime 24 ore

Resi noti gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 in Campania, in forte crescita negli ultimi giorni. Ben 270 i positivi nelle ultime 24 ore, dato molto alto, anche se i tamponi sono ben più del solito, oltre seimila.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 270 (*)

Tamponi del giorno: 6.729

Totale positivi: 6.882

Totale tamponi: 413.478

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 445

Guariti del giorno: 16

Totale guariti: 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Di cui 125 casi di rientro (58 dalla Sardegna, 67 da Paesi esteri).

La nota della Regione

"Come noto, la Regione Campania, nella prima fase COVID19, ha adottato strategie caratterizzate ad una attenta analisi previsionale finalizzate ad arginare l’infezione che unitamente al lockdown hanno caratterizzato questa Regione come una di quelle con la più bassa diffusione ed incidenza di infezione da SARS-COV-2 tra la popolazione.

In questa seconda fase, che origina dalla riapertura delle attività e delle frontiere e dal rientro dalle vacanze, la strategia si è caratterizzata con un approccio non solo finalizzato a prevedere e contenere, ma soprattutto ad identificare precocemente asintomatici infetti, per fermare la trasmissione dell’infezione.

Tale strategia precauzionale, identificando precocemente con una delle più intense attività di screening sul territorio mai realizzate, consente di confinare rapidamente positivi al COVID19, evitando così una ulteriore diffusione dell’infezione, con possibili ripercussioni su una possibile fase di recrudescenza autunnale dell’infezione stessa.

L'attuale attività di screening sui rientri risulta indispensabile nell'ottica di una strategia di contenimento dell’infezione".

Sette casi in un pub di Pozzuoli

Sette i casi registrati nello Sneezy, pub di via Napoli a Pozzuoli, anche se come rendono noto i gestori, i positivi non sarebbero lavoratori che sono a stretto contatto con i clienti dello storico locale.

Torre del Greco: 5 nuovi casi e un decesso

Tornano a crescere i contagi a Torre del Greco, come fa sapere il comune. Si tratta di giovani asintomatici in isolamento domiciliare a casa. C'è da registrare anche un decesso di un anziano in città, avvenuto ieri.

Positivo testimone di nozze

Matrimonio allo Scrajo terme di Vico Equense, spettacolare location per matrimoni della costiera. Il testimone di nozze è risultato positivo al Covid-19 e sono così scattati i tamponi per tutti coloro che sono stati a contatto con l'uomo.