Coronavirus, sette casi in uno storico pub di Pozzuoli

"Ringraziamo tutti per il sostegno e la solidarietà conferitaci. Le indagini sono giunte al termine e, purtroppo, il risultato non è stato quello che speravamo. Vi assicuriamo che i nostri colleghi risultati positivi sono a casa e stanno bene. Tutti noi saremo comunque sottoposti ad un ulteriore tampone per riconfermare la nostra negatività. Volevamo, inoltre, rassicurare tutti i nostri clienti che i risultati sia del personale di sala, che del bar e della cassa sono NEGATIVI. Siamo vicini a tutti i nostri colleghi e alle loro famiglie con la speranza che tutto passi in fretta e rimanga solo un brutto sogno. Ringraziamo il Nostro primo ciattadino e tutta la pubblica amministrazione per esserci stati vicino nonostante le tante difficoltà. ( Vi comunichiamo inoltre che il link epidemiologico è scattato solo per i soggetti a strettissimo contatto con i soggetti risultati positivi)". E' il post con il quale lo Sneezy Pub&Grill avvisa la clientela attraverso o social dei casi di positività riscontrati, sette, specificando che non si tratta di lavoratori che lavorano a contatto con i clienti.

Le condizioni dei positivi

I sette positivi sono in buone condizioni e tutti in isolamento domiciliare. Tanti i messaggi di solidarietà dei clienti dello storico pub di via Napoli che per il momento resta chiuso.