Boom di positivi in Campania, superata oggi anche la Lombardia: il commento di De Luca

"Da quando con l'ordinanza regionale del 12 agosto la Regione Campania ha reso obbligatori i tamponi e l'isolamento domiciliare per tutti i cittadini campani di ritorno dall'estero o da territori a rischio, prosegue con risultati di grande efficacia il "PIANO DI SICUREZZA E PREVENZIONE". E' in atto un filtro fortissimo in aeroporto, nei porti e nei territori. Occorre continuare così, sino all'esaurimento dell'onda dei rientri, in maniera capillare e quasi ossessiva il lavoro di individuazione dei contagi da importazione e dei contatti diretti e indiretti. OGNI CONTAGIATO CHE INDIVIDUIAMO OGGI SIGNIFICA DIECI CONTAGI IN MENO TRA UN MESE. Stiamo raddoppiando anche il numero dei tamponi eseguiti. E' un lavoro essenziale per garantire il permanere delle condizioni di sicurezza e serenità conquistate nei mesi scorsi, prima delle aperture generalizzate in tutta Italia.

Ringrazio per l'impegno eccezionale il personale sanitario, il personale dei laboratori e dell'Istituto Zooprofilattico, per lo sforzo enorme messo in atto già da inizio agosto.

Invito i nostri concittadini provenienti da fuori regione a segnalarsi tempestivamente alle Asl di appartenenza, rimanendo nelle proprie abitazioni, fino all'esecuzione del tampone e alla notifica del risultato. E' importante per la sicurezza loro, delle loro famiglie, e delle nostre comunità". E' la nota diffusa da Vincenzo De Luca sul numero di casi record registrati in Campania nelle ultime 24 ore.

Bollettino Campania di oggi

Ben 270 i positivi nelle ultime 24 ore, dato molto alto, anche se i tamponi sono ben più del solito, oltre seimila. Prendendo in considerazione solo la giornata di oggi la Campania è regione con più positivi, superando che la Lombardia. 110 i ricoverati in Campania con sintomi (+38 rispetto a al 29 agosto), quattro in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 1911 in isolamento domiciliare e 2025 gli attualmente positivi.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 270 (*)

Tamponi del giorno: 6.729

Totale positivi: 6.882

Totale tamponi: 413.478

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 445

Guariti del giorno: 16

Totale guariti: 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Di cui 125 casi di rientro (58 dalla Sardegna, 67 da Paesi esteri).

Caldoro: "Record contagi. Serve Commissario"

"I dati di oggi dicono che la Campania di De Luca è prima in Italia per contagiati. Un nuovo record negativo di cui avremmo fatto volentieri a meno. Un numero altissimo, nonostante i pochi tamponi effettuati rispetto ad altre Regioni d'Italia. Niente scuse, basta battute, serve un commissario che si occupi seriamente della salute dei cittadini campani. De Luca dimostra di non avere la lucidità per guidare la Regione in questa fase così delicata. Per fare campagna elettorale mette a rischio la salute dei cittadini, tiene bassi i tamponi per nascondere i veri dati dei contagiati, vuole tenere chiuse scuole e attività commerciali senza una ragione reale. Si comporta come un dittatorello sudamericano che se ne frega delle condizioni di salute e di vita del proprio popolo", tuona Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania.