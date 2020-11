Coronavirus, quasi tremila i positivi: record di guariti in un giorno

L'Unità di Crisi della Regione rende noto il bollettino dell'emergenza Covid-19 in Campania. Nelle ultime 24 ore sono quai tremila i positivi (101 sintomatici). Record di guariti in un giorno: 998. Ancora alti i decessi, 24.

Positivi del giorno: 2.971

di cui:

Asintomatici: 2.870

Sintomatici: 101

Tamponi del giorno: 13.801

Totale positivi: 65.432

Totale tamponi: 1.010.052

​Deceduti: 24

Totale deceduti: 724

Guariti: 998

Totale guariti: 13.989

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 243

Posti letto di terapia intensiva occupati: 227 (+56)

Posti letto di degenza attivabili: 1.940

Posti letto di degenza occupati: 1.497 (+9)

Coronavirus, in arrivo altre tensostrutture dopo quella montata al Cardarelli

Sono gia' partiti i sopralluoghi per il montaggio di tensostrutture simili a quella montata al Cardarelli di Napoli in altri cinque pronto soccorso della Campania". Così, intervistato dall'agenzia Dire, il numero uno della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo. Finora i punti selezionati dall'Unità di Crisi per l'allestimento di nuove tensostrutture sono il Cotugno di Napoli e gli ospedali di Castellammare, Pozzuoli e Avellino. Mentre sono in corso dei sopralluoghi presso i nosocomi di Aversa, Marcianise e Scafati per valutare se i terreni e i servizi possano essere idonei a ospitare le tensostrutture. Le attività di allestimento, ad opera della Croce Rossa, potrebbero iniziare già domani partendo dal presidio di Castellammare.

In arrivo trentamila test per attività di screening in penisola sorrentina

Trentamila test antigenici, da utilizzare per individuare l’eventuale positività di cittadini della penisola sorrentina al Covid-19.

I kit sono stati donati alle sei amministrazioni comunali dalla Msc Foundation, per volontà dell'armatore Gianluigi Aponte, patron del gruppo Msc - Mediterranean Shipping Company e presidente della Fondazione Sorrento, organismo di promozione e marketing territoriale.