35 milioni di euro per ridisegnare le strade e il verde della collina di Posillipo: il progetto

La Commissione salute e verde del Comune di Napoli si è riunita sotto la presidenza della consigliera Fiorella Saggese, con la partecipazione degli assessori Eduardo Cosenza e Vincenzo Santagada, per discutere importanti tematiche legate alla riqualificazione della collina di Posillipo e al progetto di restauro del Parco Virgiliano.

L'assessore alle infrastrutture e mobilità Eduardo Cosenza ha reso noto che, nonostante l'entusiasmo e la volontà di avviare i progetti di riqualificazione della collina di Posillipo, si è attualmente in attesa del completamento del complesso iter amministrativo che precede la gara, che si preannuncia anch'essa complessa, e del successivo avvio dei lavori. Sono diversi, infatti, i pareri che è chiamata ad esprimere la Soprintendenza, ai quali si aggiungono quelli della commissione locale paesaggio e quello, finale, che spetta al Servizio comunale tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'investimento complessivo ammonta a 35 milioni di euro e servirà a ridisegnare le strade e il verde della collina di Posillipo.

Il futuro del Parco Virgiliano e la sostituzione dei pini

Per quanto concerne il Parco Virgiliano, l'assessore alla salute e al verde Vincenzo Santagada ha spiegato che il progetto di restauro e valorizzazione è suddiviso in due lotti, uno finanziato con 2.000.000 di euro provenienti dal Piano Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città, l’altro invece con i fondi della Città Metropolitana per un valore di 1.800.000 €. Il progetto mira a restituire alla città di Napoli un luogo di eccezionale bellezza, con particolare attenzione al rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'obiettivo è preservare il valore storico, culturale e turistico del Parco Virgiliano.

Relativamente alla situazione degli alberi sulla collina di Posillipo, è stata comunicata la sostituzione degli ultimi pini superstiti, colpiti da parassiti come il coleottero e la toumeyella, con platano, leccio e acero campano. Santagada ha sottolineato l'inopportunità di conservare i pini a causa del loro avanzato ciclo di vita e dell'attacco dei parassiti.

La consigliera Iris Savastano (Forza Italia) ha chiesto maggiore chiarezza sulla tempistica dell'avvio dei lavori e ha ricordato lo stato di grave abbandono in cui versa tutta la zona di Posillipo, in particolare il dislivello di strade e marciapiedi che è fonte di disagio per pedoni e automobilisti e crea aggravio per le casse comunali per i debiti fuori bilancio derivanti dai risarcimenti.