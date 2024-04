Lutto all'università Federico II: addio al professore Luigi Pietro Cordella

Lutto all'università Federico II di Napoli. E' venuto a mancare il professore Luigi Pietro Cordella, ex ordinario di Fondamenti di informatica presso l'ateneo partenopeo. Dal 1989 al 1992 è stato direttore del dipartimento di Informatica e Sistemistica. Dal 1994 al 2009 è stato coordinatore del dottorato in Ingegneria informatica e automatica e della scuola di dottorato in Ingegneria dell'informazione.

In precedenza aveva prestato servizio presso l'università dell'Aquila (1965-1969) e presso l'istituto di Cibernetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1970-1983). Dal 1971 al 1982 ha tenuto, presso la facoltà di Ingegneria della Federico II, corsi di Fisica Generale I e Fisica Generale II. Dal 1983 al 2009 ha poi tenuto corsi nel settore dell'ingegneria informatica. Le sue ricerche hanno riguardato i campi del Pattern Recognition sintattico e strutturale, dell'analisi di forme, del riconoscimento di documenti, delle reti neurali e della computazione evolutiva.

Per i suoi risultati scientifici il professore Cordella è stato insignito della Fellowship da parte dello IAPR (International Association for Pattern Recognition) nel 1996 a Vienna. Dal 2000 al 2004 è stato anche presidente del GIRPR, l'associazione italiana di Pattern Recognition, di cui era tra i padri fondatori, e membro del Governing Board dello IAPR.

"Cordella, in particolare, ha fondato presso la Federico II la scuola dell'intelligenza artificiale sub-simbolica (guidata dai dati) ed è stato un riferimento sicuro per tutti i suoi allievi, a cui ha sempre lasciato la libertà di seguire le proprie idee, e che grazie ai suoi insegnamenti hanno poi avuto una brillante carriera accademica. Stimatissimo in Italia ed all'estero, era una persona elegante e gentile, sia nei modi che nel pensiero. La comunità federiciana si raccoglie commossa intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi tutti", è il ricordo dell'università Federico II.