Napoli si prepara ad una trasformazione epocale: come cambieranno piazza Garibaldi e Napoli-Campi Flegrei

A Palazzo Partanna, sede di Unindustria, FS Sistemi Urbani - società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane - ha presentato gli asset di Napoli Porta Est – di cui è stato illustrato il bando internazionale di progettazione – e Campi Flegrei. "La città vivrà davvero un momento storico importantissimo" ha detto il sindaco Gaetano Manfredi e ha ribadito l'ad di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto che vedrà Napoli prima città d'Italia e primo nodo urbano e ferroviario dedicato alla intermodalità al 100%. Napoli e la Campania sono state indicate come eccellenze dall'ad perché - a differenza di tante altre città - a Napoli è stato possibile in un solo anno chiudere l'accordo di programma e realizzare la variante urbanistica necessaria.

Cosa cambierà e dove

Ecco in sintesi cosa accadrà:

• Napoli Porta Est Il progetto “Napoli Porta Est” insiste sulle aree di dell’ex scalo merci FS di Corso Lucci e di Porta Nolana. Si prevede la realizzazione di un nuovo hub intermodale in connessione diretta stazione-porto-aeroporto con la contestuale rigenerazione urbana dell’intero ambito cittadino che si estende per circa 180.000 mq. Per l’attuazione del progetto, lo scorso 11/09/2023, Regione Campania, Comune di Napoli, EAV, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani hanno sottoscritto un Accordo di Programma che prevede, tra gli altri obiettivi, un concorso di progettazione internazionale per la redazione del Masterplan complessivo degli interventi, ivi compresa la progettazione del nuovo Headquarter della Regione Campania presso l’ex scalo merci.

• Napoli Campi Flegrei Il progetto “Napoli Campi Flegrei” si rivolge ad ovest della città e prevede il potenziamento infrastrutturale con la realizzazione dell’interscambio modale L2-L6, mediante la realizzazione della nuova fermata e del deposito della linea metropolitana L6, e la contestuale rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse di proprietà del Gruppo FS Italiane. Ad oggi è in corso l’iter tecnico amministrativo per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra gli Enti coinvolti che prevede, tra gli altri, la realizzazione della nuova infrastruttura al servizio della L6, il nuovo campus universitario Parthenope e la definizione del nuovo ambito urbani.

• Napoli-Interventi L2: in attuazione del Protocollo di Intesa del 27.07.2023, si prevedono interventi finalizzati al potenziamento del sistema infrastrutturale, lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie site nella città di Napoli

La Napoli che verrà: i protagonisti

FS Sistemi Urbani è impegnata nella rigenerazione urbana e nel potenziamento dell’intermodalità nella città di Napoli. Sulle aree interessate, Il Polo Urbano del Gruppo FS, in sinergia con il Polo Infrastrutture guidato da RFI e con gli Enti coinvolti – Regione Campania, Comune di Napoli, Ente Autonomo Volturno (EAV) -, è al lavoro sui progetti che hanno origine da obiettivi comuni, declinati mediante la sottoscrizione di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma.

Ai lavori de “La Napoli che verrà”, questo il tema dell'incontro, tra gli altri, Umberto Lebruto amministratore delegato e direttore generale di FS Sistemi Urbani; Mario Breglia, presidente del centro studi e analisi Scenari Immobiliari; Costanzo Jannotti Pecci, presidente degli industriali di Napoli, il Governatore Vincenzo De Luca, come sempre sferzante e pragmatico; il sindaco Gaetano Manfredi (nel video, al microfono di NapoliToday); Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari che ha presentato il Report “Napoli, gli scali ferroviari e le ricadute economiche e sociali della loro rigenerazione”, con il punto di vista sul mercato immobiliare del capoluogo campano; Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica; Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana.

Zona est e Campi Flegrei da rigenerare

"Napoli Porta Est e Napoli Campi Flegrei rappresentano due grandi opportunità di investimento all’interno della città - spiegano i protagonisti del progetto - in siti con un grande potenziale di sviluppo, ad alta accessibilità e ad alta concentrazione di funzioni strategiche che ben si prestano a diverse destinazioni d’uso. I siti e le aree interessate dai progetti, infatti, diventano così l’occasione per attuare una trasformazione degli ambiti urbani oggetto di intervento che possa restituire gli spazi rigenerati alla collettività, mediante la valorizzazione e la ricucitura urbana del tessuto cittadino.

In questo modo la città - precisa la nota - oggetto di una rigenerazione sostenibile, diventa il luogo e lo spazio resiliente di una rinnovata socialità oltre ad essere protagonista di una trasformazione per nuove destinazioni d’uso pubblico-private con nuove possibilità di connessione".