Comune nel napoletano risparmia 450mila euro grazie a raccolta differenziata record: "Così abbassiamo le tasse"

"È una vittoria straordinaria! Siamo riusciti a risparmiare più di 450mila euro in tre anni, grazie alla raccolta differenziata da record. Così abbassiamo le tasse. È il giusto premio che merita il popolo bacolese. Abbiamo deciso di ridurre la Tari per i cittadini di Bacoli. Anche quest’anno, dopo la prima storica diminuzione avvenuta lo scorso anno. Ma non ci fermeremo. Stiamo già lavorando per applicare l’intelligenza artificiale per la gestione delle richieste che giungono dai cittadini. Per un servizio sempre più efficiente, veloce. Sono davvero orgoglioso. Perché abbiamo raggiunto la percentuale record di raccolta differenziata, pari a ben il 93%, rendendo Bacoli tra i comuni più virtuosi d'Italia. Lo dimostrano i numerosi premi assegnati all’amministrazione. Tra i quali il prestigioso Premio Plastic Free, ottenuto per ben tre anni consecutivi. Un risultato che fa seguito ad una serie di azioni significative messe in campo dall’azienda Flegrea Lavoro, società interamente partecipata dal Comune di Bacoli, che stanno contribuendo a migliorare notevolmente la qualità della raccolta differenziata. In assoluta sinergia con la popolazione, esempio di civiltà nazionale". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, in un post sui social, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti nel comune flegreo relativamente alla raccolta differenziata.

"Raccogliendo l’indifferenziato ogni due settimane, abbiamo ridotto la quantità dello stesso da conferire a smaltimento da 3.500 tonnellate nel 2021 alle 1.200 tonnellate del 2023. Con un risparmio netto per le casse comunali di circa 450 mila euro. Questa riduzione, insieme alla crescita delle altre frazioni differenziate, carta e plastica, ha non solo incrementato gli introiti per il Comune di Bacoli, ma ha anche determinato una riduzione anche sulla prossima Tari per le famiglie, per i commercianti, per tutti. Vogliamo però fare ancora di più. Gli obiettivi per il prossimo triennio sono quelli di migliorare ulteriormente i risultati, sia in termini di decoro urbano che di raccolta differenziata. Per valorizzare un'azienda che punta sempre più ad essere un modello in Italia in materia di gestione della cosa pubblica. Made in Bacoli. Inoltre, grazie all’approvazione del nuovo PUC, potremmo finalmente spostare l’isola ecologica da dove si trova adesso, in via Cuma, presso altra area lontana dalle abitazioni. Eliminando così i disagi che tante famiglie hanno vissuto per troppo tempo. Un impegno preso, e che stiamo mantenendo. Ringrazio Valentina San Felice di Bagnoli per il grandissimo lavoro svolto. Ho deciso di confermare il suo incarico di amministratore unico della Flegrea Lavoro, come previsto dallo statuto, per i prossimi tre anni, perché ha saputo raccogliere gli ottimi risultati ottenuti dall’ex e compianto amministratore, Renzo Geronazzo, facendo ancora meglio. Stiamo diventando sempre di più un’eccellenza. Con lei vogliamo guardare avanti, al futuro. Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo ed il consigliere comunale Alessandro Parisi per il loro impegno instancabile. Soprattutto sul tema della raccolta differenziata. Ringrazio gli operatori ecologici e tutta la squadra della Flegrea Lavoro. E, più di tutti, ringrazio tutti i cittadini di Bacoli. Siamo un popolo virtuoso. Bravissimi, davvero. Insieme, per Bacoli. Ed il meglio deve ancora venire. Andiamo avanti. Senza fermarci. Un passo alla volta", ha concluso il primo cittadino bacolese.