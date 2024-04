Ex lido Aurora, la riqualificazione: un nuovo spazio pubblico affacciato sul mare

"Approvato! Ecco come diventerà l’ex Lido Aurora, a Miliscola. Sarà uno spazio pubblico per i giovani studenti. Per convegni, per lo studio, per la ricerca. Affacciato sul mare. E, soprattutto, affacciato su una spiaggia libera". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, sui social, presenta il progetto dell'ex Lido Aurora con tanto di confronto tra com'è adesso e i rendering di come sarà.

"Lo abbiamo appena deciso in Consiglio Comunale - prosegue il primo cittadino bacolese - Una svolta enorme per un rudere abbandonato da troppo tempo. Era uno dei simboli del degrado di Bacoli. Vogliamo che sia una nuova Villa Cerillo. Una nuova Sala Ostrichina. Un palazzo degli eventi scientifici e culturali. La Casa delle Associazioni. Un presidio di Protezione Civile, per affrontare le problematiche del territorio. A partire dal bradisismo".

"Il fabbricato denominato ex Lido Aurora sarà uno dei poli di rinascita del nostro paese. La mancanza di uno spazio polifunzionale dedicato all’associazionismo, che in maniera sempre più concreta supporta il territorio nei vari scenari che si avvicendano nell’arco dell’anno, in un’area dove manca qualsiasi spazio aggregativo pone, in questa fase di riassetto del patrimonio comunale, una nuova priorità legata proprio al riuso di un tale bene abbandonato da troppi anni a struttura strategica - aggiunge ancora Della Ragione - L’intervento di ridisegno della volumetria e rifunzionalizzazione, tale da ridisegnare anche il volume stesso, sarà inoltre possibile grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero degli Interni".