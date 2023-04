Festa scudetto, il piano trasporti: ipotesi metro aperte almeno fino a mezzanotte

Oltre al piano sanitario, si sta predisponendo anche quello per il trasporto pubblico in vista dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Dell'argomento ne ha parlato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, il presidente di Eav Umberto De Gregorio. L'ipotesi al vaglio è quella di prolungare l'apertura delle metropolitane almeno fino alla mezzanotte.

"Abbiamo fatto un incontro stamattina in Prefettura, siamo in attesa di conoscere data e orario della partita. Si sta ipotizzando un prolungamento delle linee metropolitane Anm, Eav e Trenitalia, almeno fino alla mezzanotte di domenica. Stiamo lavorando anche all'ipotesi che i festeggiamenti slittino a martedì sera: in quel caso dovremmo prevedere un prolungamento almeno fino alle 2/3 di notte, con costi e difficoltà che aumentano. Ci sarà anche un problema sicurezza per il sovraffollamento dei vagoni. Il prefetto scioglierà anche il nodo della zona pedonale: se fosse estesa in tutta la città, qualche mezzo su gomma potrebbe anche circolare. Ci sono alcuni nodi, poi, dove l'afflusso sarà davvero massiccio: Campi Flegrei, Montesanto e Piscinola", ha spiegato De Gregorio.

Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della complessità della macchina organizzativa: "Bisogna avere un minimo di passaggio con le organizzazioni sindacali, bisogna organizzare gli straordinari, bisogna soprattutto garantire la sicurezza, perchè i nostri operatori e le organizzazioni sindacali ci chiedono soprattutto di garantire di notte la sicurezza perchè arriveranno decine di migliaia di persone sui treni. Per quanto ci riguarda stiamo supportando nella misura maggiore possibile l'organizzazione di questi eventi, sapendo anche che bisognerà fare degli investimenti non banali".