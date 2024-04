Gli appuntamenti a Napoli per il 25 aprile

Numerosi gli appuntamenti in programma a Napoli per celebrare, oggi 25 aprile, il settantanovesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Vi segnaliamo i principali in città.

A Napoli, alle 10.15, il sindaco Gaetano Manfredi ed il prefetto, Michele di Bari, deporranno corone al sacrario ai caduti al mausoleo di Posillipo.

Alle 11:15, poi saranno, in Piazza Carità per la cerimonia di deposizione di corone al Monumento a Salvo D'Acquisto.

Appuntamento a Largo Berlinguer alle 9.30 per Cgil e Anpi, che leggeranno in piazza gli articoli della Costituzione e il monologo dello scrittore Antonio Scurati.