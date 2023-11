Gli strafalcioni in napoletano, polemiche su Mondadori in Galleria Umberto

Tutti hanno accolto con grande favore la prossima apertura della libreria Mondadori nella Galleria Umberto. Sarà una delle più grandi d'Italia a livello di spazio espositivo dei locali. Ma i più attenti hanno notato gli strafalcioni in lingua napoletana presenti sulla vetrina della libreria.

Ecco cosa scrive Angelo Forgione, scrittore e giornalista cultura della lingua napoletana: "Ho appena letto queste parole in napoletano e mi sento esattamente come De Laurentiis dopo il pareggio del Napoli con l'Union Berlino. Se non fosse che portano libri, sarebbero da arresto prima che arrivino! Stammo arrivanno! Pecché Napule è comme 'a cupertina 'e 'nu libbro. Vide subbeto chello ca ce sta fora ma nu' 'a bbellezza ca ce sta dinto".