Linea 6, avanti con l'obiettivo apertura a fine giugno: "Tutto procede come da programma"

Il programma per l'apertura della Linea 6 a fine giugno 2024 va avanti e procede senza intoppi. A fornire gli ultimi aggiornamenti, con un post sui social, è l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza.

"Varie azioni importanti si sono svolte nell'ultima settimana. Il primo treno rinnovato ha iniziato la circolazione con soddisfazione di ANM e Hitachi. Il secondo treno ha iniziato il rinnovo delle ruote. Un vecchio treno è stato spostato nel tronchino di ricovero della stazione Municipio percorrendo tutta la linea. Insomma tutto procede come da programma", scrive l'assessore.

Intanto Anm ha indetto una selezione esterna, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 7 risorse da inserire per la posizione di capo stazione per l'esercizio della Linea 6.