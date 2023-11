Metro Linea 6, Anm cerca capi stazione a tempo indeterminato: i requisiti necessari

L’Azienda Napoletana Mobilità SpA ha indetto una selezione esterna, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 7 risorse da inserire per la posizione di Capo Stazione, nell’area professionale 2a, Area Operativa Esercizio - Sezione Ferroviario e Metropolitano - Personale di Stazione del vigente CCNL Autoferrotranvieri, per l'esercizio metropolitane della Linea 6.

I requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell’assunzione in servizio:

a. avere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 e s.m.i., fermo restando il possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b. avere un’età non inferiore a diciotto anni;

c. idoneità fisica e psichica specifica per le funzioni afferenti alla figura professionale ricercata (DM 88/99 e ss.mm.ii. o altra specifica normativa vigente applicabile) oltre all’assenza di tossicodipendenza e alcol dipendenza. Tali requisiti saranno accertati nella visita medica pre-assuntiva;

d. godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

e. non essere sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

f. non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso precedenti datori di lavoro per persistente insufficiente rendimento, motivi disciplinari, giusta causa;

g. non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;

h. non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;

i. non essere stato interdetto dalla Pubblica Amministrazione a seguito di sentenza passata in giudicato;

j. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, sia pure condizionale, per delitti anche mancati o solo tentati;

k. assenza di condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, nel caso di reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale;

l. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo.

Descrizione del profilo

Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (Dirigenza Movimento Locale, Dirigenza Centrale Operativa e/o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell’operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in Linea o in Depositi/Aree di manutenzione treni. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.

Conoscenze e competenze tecniche richieste

conoscenza base dell’infrastruttura ferroviaria e degli impianti che sottendono alla circolazione/manovre treni;

- conoscenza dei sistemi/apparati di gestione della circolazione ferroviaria;

- conoscenza dei sistemi di distanziamento e protezione marcia treni;

- conoscenza del regolamento circolazione treni e disposizioni gestione apparati centrali;

- conoscenza dei sistemi di telecomunicazione di bordo e di terra;

- conoscenza della lingua Inglese almeno di livello B1;

- Capacità relazionali e comunicative;

- Autonomia e responsabilità nello svolgimento delle attività lavorative;

- Proattività;

- Problem solving;

- Capacità di gestire situazioni imprevedibili, di pericolo e di stress.

Requisiti obbligatori di accesso

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, che consente l’accesso all’università;

- essere in possesso del Certificato di Idoneità al Movimento Treni rilasciato dall’ANSFISA (ex USTIF) ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 oppure Certificato di Idoneità per “gestione della circolazione” necessario allo svolgimento della mansione di sicurezza di “Dirigente Movimento Locale, Dirigente Centrale Operativo” presso un Gestore di una rete ferroviaria;

- aver maturato almeno 2 mesi di esperienza nella mansione di Capostazione presso società di Trasporto Pubblico Locale (TPL) oppure in società di Gestione di Infrastruttura ferroviaria. Per la maturazione di detto requisito saranno presi in considerazione periodi cumulabili anche non continuativi. Viene considerato come mese intero un lasso di tempo superiore ai 15 giorni.

Esempio di calcolo dei periodi: Periodo dal 25/05/2021 al 10/06/2021 = 17 giorni = 1 mese

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ed autocertificati nella domanda di partecipazione. Si specifica che, ai fini della presente procedura selettiva:

- i requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di scadenza del presente avviso e devono sussistere alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro;

- l'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti prescritti per l'ammissione comporterà l'esclusione dalla procedura.

Sede di lavoro e tipologia contrattuale

La sede di lavoro è Napoli. Il contratto è a tempo indeterminato full time inquadramento al parametro 193, profilo professionale Capo Stazione, del CCNL Autoferrotranvieri.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre compilare il modulo online disponibile al seguente indirizzo https://www.csselezioni.it/ework-anm/ ed allegare la documentazione prevista entro e non oltre le ore 23:59:59 del giorno 11/12/2023. Non saranno accettate candidature pervenute con modalità difformi rispetto a quella indicata. La mancata candidatura secondo i termini indicati, comporterà la non ammissione del/la candidato/a dalla procedura selettiva.

Per informazioni e assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida scaricabile, è attivo anche un Call Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, al numero 320.1352830 ed all’indirizzo e-mail: selezioni.anm@e-workspa.it. Si specifica che il giorno di scadenza previsto dall'avviso di selezione potrebbe non essere garantita per l'assistenza tecnica delle richieste pervenute in tempo utile, seppure all’interno dell’orario indicato, pertanto si suggerisce di evitare di compilare la domanda in prossimità del termine ultimo per la presentazione della domanda.

Il/la candidato/a, nella domanda di partecipazione on-line, è tenuto/a a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

• i dati anagrafici;

• la residenza, il domicilio o altro recapito, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC) al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a comunicare a e-work SpA ed ANM SpA le eventuali variazioni di indirizzo;

• il numero telefonico o i numeri telefonici per essere contattati in merito alla selezione in oggetto;

• di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione;

• di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana;

• la disponibilità a lavorare nella città di Napoli;

• di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, intestato ad Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. utilizzando l’IBAN IT 74 Y 01005 03433 000000000018 con causale: Tassa Codice CAP01 e Nome e Cognome candidato;

• di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione alla selezione nonché di aver letto e compreso l’Informativa Privacy;

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata Informativa Privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2015/679 - e all’utilizzo da parte di ANM SpA ed e-work SpA dei propri indirizzi di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite eventuali comunicazioni urgenti e notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

Sarà necessario inoltre allegare alla domanda, pena la non ammissibilità della candidatura, i seguenti documenti:

- documento di identità in corso di validità

- copia del titolo di studio conseguito

- curriculum vitae in formato europass o simile, dettagliato e sottoscritto. Si precisa che il curriculum vitae non verrà considerato come autocertificazione/autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli valutabili dichiarati dal candidato nella domanda, ma verrà considerato solo come strumento a supporto dell’eventuale fase di colloquio.

- la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso

- Documentazione comprovante l’esperienza lavorativa dichiarata come requisito minimo d’ammissione. Tale requisito dovrà essere comprovato con la produzione della documentazione indicata nell’articolo 7.a – sezione “Documentazione a comprova dei titoli dichiarati e posseduti”, che dovrà essere allegata alla domanda in fase di confezionamento della candidatura.

A corredo della domanda di partecipazione gli/le aspiranti devono compilare on-line anche la sezione relativa ad eventuali titoli valutabili – ulteriori a quelli richiesti come requisiti di accesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso di selezione ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

e-work SpA procederà ad effettuare la rilevazione e valutazione dei titoli sulla base dei dati autodichiarati dai candidati in fase di compilazione della domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nell’’apposita sezione, e confermati dalla documentazione presentata a comprova come dettagliata nell’articolo 7.a.

Gli eventuali titoli valutabili dichiarati dovranno essere comprovati con la produzione della documentazione indicata nell’articolo 7a – nella sezione “Documentazione a comprova dei titoli dichiarati e posseduti”, che dovrà essere allegata alla domanda in fase di confezionamento della candidatura.

La mancata dichiarazione di titoli nell’apposita sezione on-line della domanda di partecipazione verrà considerata assenza degli stessi: non verranno pertanto presi in considerazione titoli ulteriori a quelli dichiarati in fase di invio della domanda e in modo difforme da quanto previsto dal presente avviso.

Al termine della registrazione il sistema restituirà copia della domanda di partecipazione e assegnerà un codice alfanumerico personale, valido solo per la presente selezione ed assegnato in maniera casuale. Tale codice dovrà essere conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo, per la consultazione di tutte le pubblicazioni relative al processo stesso che avverranno unicamente sul sito internet sul sito internet di ANM SpA www.anm.it Sezione Azienda, Lavora con noi nella sezione dedicata. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: selezioni.anm@e-workspa.it.

La procedura di selezione

La selezione si svolgerà mediante valutazione dei titoli ed esami. Gli esami consisteranno in una prova scritta a carattere tecnico professionale ed in una prova orale.

Si disporrà di max 100 punti per la valutazione delle prove e dei titoli, così suddivisi:

• 30 punti per la valutazione dei titoli

• 30 punti per la prova scritta

• 40 punti per il colloquio individuale.

Sono ammessi alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione che abbiano allegato la documentazione a comprova, come espressamente dettagliata all’articolo 6 del presente avviso. E-work SpA procederà ad effettuare screening delle candidature e valutazione dei titoli sulla base dei dati autodichiarati dai candidati in fase di compilazione della domanda di partecipazione e confermati dalla documentazione presentata a comprova dei requisiti di ammissione alla selezione e dei titoli ulteriori dichiarati. Resta inteso che ANM SpA ed e-work SpA si riservano in ogni momento della procedura selettiva di verificare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di accertata insussistenza, di escludere in qualsiasi momento i/le candidati/e.