Linea 6, orizzonte 2024 per la riapertura: "Fondamentale portare a casa il risultato"

Un soprallugo per la verifica dello stato dei luoghi, delle condizioni dei treni e per fare il punto della situazione sulla Linea 6 con l'ingegner Vincenzo Orazzo, dirigente responsabile divisione “Trasporti metropolitani e funicolari” Anm e direttore di esercizio Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana di Napoli. E' quanto effettuato questa mattina, presso la stazione "Mostra" di Fuorigrotta, dalla Commissione consiliare comunale Infrastrutture, mobilità e protezione civile, presieduta da Nino Simeone.

Apertura verso la metà del 2024 con una corsa ogni 13,5 minuti?

Un'apertura sull'intera tratta Mostra-Municipio entro il primo semestre del 2024. E' questo l'orizzonte a cui si lavora per vedere la Linea 6 in esercizio. Alla riapertura saranno disponibili 5/6 treni, non di ultma generazione, revampizzati, sui quali è stato fatto negli ultimi tre anni anche un attrezzaggio di bordo di un sistema di segnalamento sicuro, come illustrato dal dirigente Anm Vincenzo Orazzo nel corso del sopralluogo. La frequenza sarà di una corsa ogni 13,5 minuti per 210 passeggeri su un percorso di circa 6 km. Tra i 10 e i 12 i nuovi treni (per i quali sarà necessaria la realizzazione del deposito/officina) già ordinati, lunghi 39 metri con una capacità da 600 passeggeri, che porteranno la frequenza in futuro ad una corsa ogni 4,5 minuti.

Sulla linea è stata completata l'elettrificazione, mentre l'ultimazione della stazioni mancanti è prevista entro la primavera del 2023. Sono in corso verifiche funzionali e di sicurezza, che proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Simeone: "Fondamentale portare a casa il risultato. La città merita di vedere in esercizio la linea"

"Dobbiamo darci una mossa, risolvere questi problemi e portare a casa il risultato, aprendo la Linea 6. Siamo a buon punto. Abbiamo visto oggi quali sono le condizioni, almeno per quanto riguarda la stazione Mostra. Il tema della Linea 6 è un tema importante, che questa amministrazione ha preso a cuore. Sono stati spesi un botto di soldi per questa linea e la nostra comunità merita di vedere questa linea in funzione. Ci aspettiamo tempi brevi. L'apertura dovrebbe essere prevista per il 2024. Non diamo una data, perchè non l'abbiamo. Bisogna realizzare questo collegamento per il deposito nell'area di via Campegna. Per i treni attualmente ci sono questi 5/6 che possono essere messi in esercizio anche domani mattina, l'importante è che si aprano le stazioni di Arco Mirelli/Piazza della Repubblica, San Pasquale e Chiaia. Ci siamo quasi. C'è attenzione da parte del sindaco Manfredi sul tema delle infrastrutture e dei trasporti: ha sempre detto che bisogna fare bene e bisogna fare in fretta. Questa città ha bisogno di infrastrutture di trasporto. Ci aspettiamo per i prossimi mesi di aprire finalmente la stazione della Linea 1 del Centro Direzionale. Spero di riuscire a portare a casa questo risultato, che è fondamentale, come cittadino e non come amministratore. La città sta aspettando di avere queste risposte e noi come Commissione, in quanto organo di indirizzo e controllo, siamo presenti", ha affermato il presidente della commissione Nino Simeone al termine del sopralluogo.

Il progetto e la storia della Linea 6

La linea 6 della metropolitana di Napoli è stata ideata nel 1979 e fa parte della rete di trasporto pubblico su ferro prevista dal Piano comunale dei trasporti per l’area metropolitana di Napoli (PCT). La linea si inserisce nel corridoio plurimodale litoraneo Est-Ovest (Fuorigrotta-Riviera di Chiaia-Centro-Porto) della città di Napoli, a collegamento tra i nodi d'interscambio di Campi Flegrei (linea 2, 7 e 8), Mergellina (ferrovie FS) e Piazza Municipio (Linea 1), e si estende in galleria dal nodo Campi Flegrei al nodo di Piazza Municipio per una lunghezza di circa 6,4 km con 8 stazioni (Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio).

La linea 6 ha origine dal progetto della "Linea Tranviaria Rapida" (LTR) elaborato in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. Il progetto prevedeva la costruzione di una linea che avrebbe attraversato la città in direzione est-ovest, da Fuorigrotta a Ponticelli, passando per il centro cittadino (Piazza Municipio).

Nel 1997, il progetto Ltr è stato ripreso ed inserito nel Piano Comunale dei Trasporti. Non più un collegamento promiscuo (raso, viadotto e galleria) ma una vera e propria metropolitana della rete, tutta in sotterranea. L'idea originaria di collegare la zona ovest a quella est della città fu abbandonato, limitando il tracciato dall'area occidentale al centro cittadino. Nel 2002 sono ripresi i lavori ed il 4 febbraio del 2007 la linea è entrata in esercizio coprendo 4 stazioni: Mostra, Augusto, Lala e Mergellina su un tracciato di 2,3 km, per poi sospendere il servizio a tempo indeterminato nel 2014.

I progetti attualmente in corso prevedono il completamento della tratta Mergellina-Municipio, la costruzione della galleria di collegamento tra la stazione Mostra e l'area dell'ex Arsenale militare di via Campegna, la realizzazione e attrezzaggio del deposito/officina per il ricovero/manutenzione della flotta di veicoli a servizio dell'intera tratta Mostra-Municipio e la fornitura del materiale rotabile.

La progettazione e la realizzazione delle opere è affidata in regime di concessione alla Hitachi Rail sts (ex Ansaldo sts).

Il deposito/officina nell'area di via Campegna

Con il finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari ad € 210.500.000,00 si è avviata la fase 2 della realizzazione del deposito-officina della Linea 6. Attualmente la Linea 6, infatti, non è dotata di un deposito strutturato ma, utilizza un deposito/officina provvisorio ubicato lungo il tracciato ferroviario presso la stazione Mostra. Per garantire le esigenze di ricovero e manutenzione dei rotabili attuali e di quelli di prossima acquisizione, risulta indispensabile realizzare un deposito adeguato che sarà ubicato presso l'area dell'ex Arsenale di via Campegna.