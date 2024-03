"Se non parcheggi il motorino nel vicolo ti offriamo una birra"

La sosta selvaggia imperversa in molte strade della città, ma quando vengono occupati spazi destinati alle isole pedonali tale azione diventa un affronto e una sfida al buon senso. Vico Medina è da tempo immemore un parcheggio abusivo di scooter a cielo aperto, soprattutto nei giorni feriali vista la presenza di numerosi uffici, con grave nocumento e pericolo per i pedoni che vogliono percorrerlo e per le attività presenti.

I titolari di Kitebeer, Gennaro Frattasio e Leonida Passaro, hanno lanciato in queste ore una lodevole iniziativa posta a scoraggiare gli abusivi, incollando un adesivo sugli scooter "selvaggi" che recita così: "Questa è una bellissima area pedonale. Non parcheggiare. Aiutaci a migliorare Vico Medina. Portaci questo flyer in birreria e saremo lieti di offrirti qualcosa".

L'auspicio è che tale provocazione possa far redimere bonariamente i trasgressori, vista la penuria per il momento di controlli nell'area interdetta al traffico veicolare.

Vicoli come spazio di aggregazione

Passaro e Frattasio sono da tempo impegnati con la riqualificazione del vicolo situato a pochi passi dalla Questura di Napoli, con importanti iniziative ludico-culturali: "Vico Medina aveva bisogno di una riqualificazione urbana e umana. Era un vero e proprio parcheggio. Abbiamo deciso di mettere a posto il vicolo e ripulirlo, strutturarlo con l'installazione di luci con l'obiettivo di rianimarlo. Successivamente abbiamo deciso di organizzare una serie di eventi che aggregano come il torneo di scacchi o il torneo di freccette. Vista l'affluenza registrata abbiamo sempre più l'impressione che Napoli abbia bisogno di soggetti proponenti, quando si trovano la città risponde bene".