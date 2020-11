Gino Rivieccio e la lotta contro il Covid: "Sono tornato a casa, ringrazio gli angeli del Cotugno"

“Le mie condizioni? Sono tornato a casa dopo il ricovero al Cotugno per il Covid, la strada mi sembra in discesa. Devo ringraziare gli angeli in divisa che mi hanno assistito". Così Gino Rivieccio, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della sua battaglia contro il Coronavirus.

"I miei dieci giorni sono stati difficili, ora andiamo avanti con fiducia", ha aggiunto l'amatissimo artista napoletano.

Da grande tifoso azzurro, Rivieccio ha assistito dalla tv anche alla sconfitta del Napoli in campionato contro il Sassuolo: "Secondo me gli azzurri hanno sottovalutato il Sassuolo e sono arrivati impreparati. Probabilmente c’è l’attenuante della partita di giovedì in Europa League. Ho la sensazione che il Napoli non abbia studiato bene l’avversario e il Sassuolo ci ha dato lezioni di calcio”.