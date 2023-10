Giardini "bonificati" dopo la denuncia di NapoliToday

I giardini davanti al Liceo Umberto di Napoli sono stati ripuliti. Nella giornata di ieri, 18 ottobre, NapoliToday (clicca qui per l'articolo) aveva raccolto la denuncia di alcuni genitori degli studenti che segnalavano l'emergenza igienico-sanitaria di piazza Amendola. Da alcuni mesi, le aiuole erano diventate la casa di un gruppo di senza fissa dimora. Un impatto non trascurabile in una zona che vede il transito di circa mille studenti al giorno.

Una situazione dalla quale erano scaturite due problematiche. La prima relativa alle precarie condizioni igieniche di queste persone che, in assenza di un alloggio, erano solite espletare nei giardini i loro bisogni fisiologici; dall'altro il disagio della popolazione scolastica. A meno di 12 ore dalla pubblicazione del nostro articolo, l'area è stata ripulita. L'azione è stata messa in campo dalla I Municipalità, presieduta da Giovanna Mazzone, in collaborazione con Asia e polizia municipale.

In campo anche i serviti di strada dell'Assessorato al Welfare del Comune di Napoli, il cui personale ha svolto un ruolo di mediazione con i senza fissa dimora: "Abbiamo posti nei nostri dormitori e lo abbiamo proposto a queste persone - ha spiegato l'assessore comunale Luca Trapanese - Non possiamo obbligarli a venire, deve essere una loro scelta e speriamo possano accogliere il nostro invito".

La povertà a Napoli è sempre più diffusa e sono oltre duemila le persone che non hanno un tetto sulla testa e sono costrette a vivere di stenti. Le azioni a contrasto di questo fenomeno non possono limitarsi a quelle di pulizia e negazione degli spazi, ma è compito delle istituzioni trovare alternative a chi non è stato fortunato.