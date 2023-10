Senza fissa dimora davanti al Liceo Umberto. L'allarme dei genitori

Allarme sociale in zona San Pasquale. Nei giardini davanti al Liceo Umberto, precisamente in piazza Amendola, è stato creato un piccolo campeggio di persone senza fissa dimora. Gli homeless a Napoli rappresentano un'emergenza sociale. Almeno duemila le persone che vivono in strada secondo gli ultimi dati delle associazioni che si occupano della loro assistenza, come la Caritas. Si tratta di persone con vite difficili alle spalle, spesso cadute nel vortice della dipendenza da alcol e droghe.

La denuncia, stavolta, arriva da alcuni genitori degli studenti dello storico istituto superiore, i quali sono preoccupati per le condizioni igienico-sanitarie, della piazza antistante il Liceo. "Oltre ad alloggiare nei giardini, queste persone sono spesso ubriache e fanno i bisogni alla luce del sole in un posto dove transitano un migliaio di studenti" scrive a NapoliToday una mamma.

In una città dove la povertà è in aumento e a finire per strada sono sempre più italiani, a occuparsi di tali emergenze e dell'assistenza agli ultimi dovrebbero essere le istituzioni cittadine e regionali. I genitori degli studenti dell'Umberto stanno preparando un esposto rivolto a Comune, Asia e Municipalità che, fino a oggi, "...non hanno risposto a nessuna delle nostre segnalazioni" conclude la mamma.